Alemania busca médicos y enfermeras en Colombia: El país europeo ofrece miles de vacantes ante crisis de personal

Alemania enfrenta una creciente falta de profesionales de la salud y ha comenzado a buscar talento en otros países, entre ellos Colombia. La necesidad responde principalmente al envejecimiento de la población y al retiro progresivo de trabajadores del sector sanitario.

Proyecciones del Instituto Federal de Educación y Formación Profesional de Alemania indican que el país podría enfrentar un déficit de hasta 270.000 profesionales de la salud para 2035. Esta escasez afecta tanto a médicos como a enfermeras, lo que ha llevado a impulsar estrategias para atraer trabajadores extranjeros.

Datos de la Cámara Médica Alemana señalan que para 2022 existían más de 5.000 plazas vacantes para médicos en hospitales públicos y privados. Además, se estima que para 2035 el país necesitará cubrir más de 80.000 puestos médicos en todo su territorio.

Un médico residente puede ganar entre 4.800 y 5.700 euros mensuales. Foto: Getty Images

En ese contexto, América Latina aparece como una de las regiones con mayor potencial para cubrir parte de la demanda. Colombia, por su formación médica y la calidad de sus profesionales, es uno de los países que ha despertado interés dentro de estos procesos de reclutamiento internacional.

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Actualmente, la presencia de profesionales extranjeros en el sistema sanitario alemán es significativa. Datos de la Oficina Federal de Estadística de Alemania indican que cerca de 115.000 médicos de otros países trabajan en el país, lo que evidencia el papel que ha tenido la migración profesional para sostener la atención médica.

Además de la demanda laboral, los salarios se convierten en un factor atractivo para quienes buscan trabajar en ese país. En hospitales públicos alemanes, un médico residente puede ganar entre 4.800 y 5.700 euros mensuales, mientras que un médico especialista puede superar los 7.500 euros al mes, dependiendo de la experiencia y del tipo de institución.

Muchas de las vacantes se abren debido al envejecimiento de los profesionales del sector. Foto: Getty Images

En el caso del personal de enfermería, los salarios iniciales suelen ubicarse alrededor de 3.500 euros mensuales y pueden superar los 4.000 euros con mayor experiencia o especialización.

Sin embargo, para que los profesionales extranjeros puedan ejercer en Alemania deben cumplir varios requisitos. Entre ellos se encuentra la validación y homologación del título universitario ante las autoridades del país, así como la certificación del idioma alemán, que incluye evaluaciones relacionadas con terminología médica.

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También es necesario obtener la licencia estatal que autoriza el ejercicio profesional y completar los trámites migratorios correspondientes, como la visa de trabajo y otros procesos administrativos necesarios para incorporarse formalmente al sistema de salud alemán.