Trump publicó foto caminando junto a un ‘extraterrestre’ en una base militar: despertó muchas especulaciones en todo el mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a ser protagonista de los comentarios por una publicación que realizó y que despertó muchas especulaciones en todo el mundo.

Donald Trump rompe el silencio sobre desclasificación de archivos de ovnis: “¿Qué demonios está pasando?”

A través de su plataforma Truth Social, el jefe de Estado norteamericano publicó una imagen suya junto a un ‘extraterrestre’, además de que también se le ve acompañado de su esquema de seguridad y del Ejército.

Según lo que se alcanza a ver de fondo en la fotografía, todo el escenario se da en una base militar, por donde el ‘alienígena’ camina con sus manos atadas y estando al lado del mandatario estadounidense.

La publicación, que fue hecha con inteligencia artificial, se volvió rápidamente viral y desató muchas especulaciones, especialmente porque se realizó después de que Trump ordenara desclasificar archivos sobre ovnis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AP Photo/Mark Schiefelbein

Por lo mismo, muchos usuarios han asegurado que el presidente norteamericano puede llegar a tener información de primera mano sobre la existencia de vida en otros planetas.

Además, esta no ha sido la única publicación de este tipo que ha hecho; en otra, se le ve manipulando una especie de nave en medio de una guerra en el espacio.

Desde el pasado viernes, 8 de mayo, se han ido publicando una serie de documentos, que contienen fotos y videos, relacionados con este tema y que, según dijo el inquilino de la Casa Blanca, nunca antes se habían visto.

Estados Unidos publica las primeras imágenes sobre ovnis y desclasifica cientos de archivos

Si bien hasta la fecha ninguna de estas imágenes han dejado en evidencia que exista vida extraterrestre, han ayudado a aumentar las teorías sobre esto, gracias a los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) que se han conocido.

Son varios los archivos que se han desclasificado y que han llamado la atención. Uno de estos muestra fotografías que fueron tomadas por el FBI en 1999 y en las que se ve a algunas aeronaves no identificadas volando junto a aviones norteamericanos.

Esta fue la otra publicación que hizo Trump y que desató muchas reacciones. Foto: Truth Social: @realDonaldTrump

En repetidas oportunidades, Donald Trump ha dejado en claro que es uno de los creyentes de que existe vida en otros planetas, por lo que su decisión de desclasificar archivos ayuda a aumentar la expectativa sobre estas teorías.