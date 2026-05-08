Donald Trump rompe el silencio sobre desclasificación de archivos de ovnis: “¿Qué demonios está pasando?”

El presidente Donald Trump publicó este viernes en Truth Social que ordenó la desclasificación de archivos gubernamentales sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados, cumpliendo una promesa de campaña cuando este fue elegido como mandatario de los estadounidenses en las elecciones del 2024.

El Departamento de Guerra publicó una primera entrega de 162 archivos disponibles para consulta pública sin necesidad de autorización de seguridad en el portal war.gov/UFO, que incluye cables diplomáticos, informes del FBI, transcripciones de misiones de la NASA y material gráfico sobre incidentes en distintas décadas, cuya naturaleza Estados Unidos no ha sabido explicar su naturaleza.

“En cuanto a mi promesa, el Departamento de Guerra ha publicado el primer lote de archivos sobre ovnis y fenómenos aéreos no identificados para que el público los revise y estudie”, escribió Trump. “Tuve el honor de ordenar a mi administración que identificara y proporcionara archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados”, señaló.

Publicación de archivos de OVNIS en Estados Unidos Foto: Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El presidente aprovechó para diferenciarse de sus antecesores. “Mientras que las administraciones anteriores no fueron transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma: ‘¿Qué demonios está pasando?’. ¡Que lo disfruten!“, cerró el mandatario en el mensaje de su cuenta de Truth Social.

El esfuerzo interinstitucional está liderado por el Departamento de Guerra con el apoyo de la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la NASA y el FBI.

El secretario de Guerra Pete Hegseth afirmó que el organismo “está alineado con el presidente Trump para brindar una transparencia sin precedentes”. La directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard señaló que coordina activamente los esfuerzos de desclasificación “para garantizar una revisión exhaustiva y una transparencia máxima”.

Archivos desclasificados por el Gobierno de los Estados Unidos. Foto: Departamento de Guerra de los Estados Unidos

El proceso tiene un antecedente directo. En febrero, tras la polémica generada por declaraciones del expresidente Barack Obama en un pódcast en las que afirmó que los alienígenas son “reales, pero que él no los ha visto”, Trump lo acusó de revelar “información clasificada” y ordenó al Pentágono iniciar el proceso de desclasificación.

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Sin embargo, la magnitud del anuncio no va acompañada de revelaciones extraordinarias más allá de varias imágenes y videos. El informe presentado por el Departamento de Defensa en 2024 documentó cientos de incidentes nuevos, pero concluyó que no existe evidencia de tecnología alienígena recuperada ni confirmación oficial de vida extraterrestre. El departamento anunció que publicará nuevos materiales de forma continua con nuevos lotes cada pocas semanas, conforme sean descubiertos y desclasificados.