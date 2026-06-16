El testimonio de militar en nuevos archivos ‘secretos’: habló de extraño objeto blanco que permanecía inmóvil y en silencio

Uno de los grandes misterios que durante décadas ha despertado el interés de científicos, militares e investigadores es la posible existencia de objetos voladores no identificados (ovnis). El debate volvió a cobrar fuerza después de que Estados Unidos desclasificara una nueva serie de documentos que contienen detalles hasta ahora desconocidos sobre fenómenos anómalos reportados en distintos contextos.

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Los archivos fueron publicados por el Departamento de Guerra como parte del programa PURSUE, una iniciativa que ha generado gran atención entre especialistas en defensa, seguridad nacional y fenómenos aéreos no identificados. Esta tercera entrega de documentos fue divulgada el 12 de junio de 2026 y se suma a los registros liberados previamente por las autoridades estadounidenses.

La publicación hace parte de un proceso gradual de divulgación destinado a ampliar el acceso público a información relacionada con investigaciones oficiales. El primer lote fue dado a conocer el 8 de mayo de este año, marcando el inicio de una serie de revelaciones orientadas a ofrecer mayor transparencia sobre las actividades y hallazgos asociados al programa.

Entre los archivos destaca un formulario FD-302, el documento oficial utilizado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) para registrar entrevistas, declaraciones de testigos y otros testimonios recopilados durante sus investigaciones.

El Departamento de Guerra publicó una tercera entrega de archivos relacionados con el programa PURSUE. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El informe resume una entrevista realizada en marzo de 2025 a un integrante del servicio militar estadounidense sobre un incidente ocurrido en febrero de 2022. Según el relato consignado en el documento, el testigo observó un objeto de características inusuales que no pudo ser identificado mediante explicaciones convencionales.

De acuerdo con la descripción incluida en el reporte, el fenómeno presentaba una forma alargada y un color blanco mate o blanquecino. Su superficie estaba cubierta por líneas o crestas que se entrecruzaban, formando un patrón poligonal abstracto. Además, aseguró que el objeto permanecía completamente inmóvil y no emitía ningún tipo de sonido perceptible.

La iniciativa ha despertado interés entre investigadores, expertos en defensa y aficionados al tema ovni. Foto: Getty Images

El FBI indicó en una nota adjunta que la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), organismo del Departamento de Defensa encargado de investigar este tipo de reportes, ya estableció contacto con el entrevistado para realizar nuevas diligencias y profundizar en el análisis del caso.

No obstante, el documento contiene varios apartados censurados. Según explicaron las autoridades, estas restricciones buscan proteger la identidad de los testigos y resguardar información sensible, como la ubicación de instalaciones gubernamentales y ciertos datos relacionados con infraestructuras militares que no están directamente vinculados con los fenómenos investigados.