“El gobierno es pésimo guardando secretos”: Barack Obama vuelve a ser tendencia al hablar de extraterrestres

Aunque la administración Trump y ciertos integrantes del Congreso han sugerido en múltiples ocasiones la posible divulgación de archivos que demostrarían la existencia de vida extraterrestre, el expresidente Barack Obama mantiene con firmeza que el gobierno no oculta información relevante sobre este asunto.

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Durante una entrevista con Stephen Colbert en el programa The Late Show de la CBS, Obama trató de matizar su declaración viral de comienzos de este año acerca de la supuesta “realidad” de los extraterrestres, y rechazó la idea de que exista un encubrimiento gubernamental de pruebas auténticas relacionadas con vida de otros planetas o naves procedentes de fuera de la Tierra.

“Miren, para aquellos que todavía creen que tenemos hombrecitos verdes bajo tierra en algún lugar, una de las cosas que uno aprende como presidente es que el gobierno es pésimo guardando secretos”, dijo Obama.

“Esta idea de las teorías de la conspiración... si hubiera extraterrestres, naves espaciales extraterrestres o cualquier cosa bajo el control del gobierno de Estados Unidos que supiéramos, viéramos, fotografiar, lo que sea…”, continúo diciendo el exmandatario.

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“Les aseguro que algún tipo que custodiara la instalación se habría tomado una selfie con uno de los extraterrestres y se la habría enviado a su novia para impresionarla. Habría filtraciones”, aseveró.

Después, el expresidente estadounidense se ofreció como el primer mediador entre las comunicaciones entre los extraterrestres y los humanos.

Estados Unidos estaría a punto de revelar nuevos datos sobre la existencia de extraterrestres Foto: Getty Images

“Creo que, en mi primer contacto, sería un buen embajador para el planeta”, dijo Obama. “Tengo experiencia en política exterior y diplomacia. Soy amigable. Así que, la verdad, creo que podría hacer un buen trabajo”.

El pasado 19 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ordenará a agencias federales que “identifiquen y publiquen” archivos gubernamentales relacionados con extraterrestres, algo que algunos estadounidenses han pedido por décadas.

“Ante el tremendo interés mostrado, instruiré al secretario de Guerra, y a otros departamentos y agencias relevantes, para que inicien el proceso de identificar y publicar archivos relacionados con vida alienígena, fenómenos aéreos sin identificar (UAP; en inglés ndlr) y objetos voladores no identificados (OVNI)”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de partir en el helicóptero presidencial Marine One desde el jardín sur de la Casa Blanca. Foto: AP

Aunque no especificó si documentos clasificados serán publicados, Trump dijo que debe incluirse “toda y cualquier otra información vinculada con este tema altamente complejo, pero en extremo interesante e importante”.

El anuncio llegó horas después de que Trump criticara al expresidente Barack Obama por revelar información en sus recientes declaraciones sobre la existencia de vida extraterrestre durante una entrevista.

“Dio información clasificada, se supone que no puede hacer eso”, dijo.

Con información de AFP*