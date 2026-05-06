Donald Trump habló de intervenir en México y revive la idea de ataques terrestres: “Si ellos no hacen el trabajo, nosotros lo haremos”

Donald Trump ha reiterado sus advertencias sobre una posible acción en México con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico.

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Durante una declaración emitida desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense ha destacado su política de atacar embarcaciones —presuntamente vinculadas al transporte de droga— en el mar Caribe como medida para contener el flujo de estupefacientes. De la misma forma, indicó que esta táctica podría extenderse también al ámbito terrestre.

En ese sentido, ha hecho referencia explícita al país vecino con el que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera.

Trump: "Drugs coming in by sea are down 97% and now we've started the land force, which is much easier. You'll hear some complaints from some people in, like, Mexico and other places, but if they're not gonna do the job we're gonna do the job." pic.twitter.com/gJZ95zVwsw — Aaron Rupar (@atrupar) May 6, 2026

“Escucharán algunas quejas de algunas personas en lugares como México y otros sitios, pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, dijo Trump ante periodistas.

La noticia llega en un momento álgido en las relaciones entre ambos países, de hecho, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió en que Estados Unidos presente pruebas, no solo “dichos” o “inventos”, contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios de ese estado que busca extraditar por presuntos nexos con el narcotráfico.

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La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó la semana pasada al gobernador Rubén Rocha Moya y a los otros políticos de Morena, el partido de Sheinbaum, de haberse asociado con el cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”. Pidió que sean inmediatamente detenidos con vistas a su extradición.

México decidió sin embargo que, antes de proceder a una eventual detención, la Fiscalía mexicana debía abrir una investigación. Rocha, quien tachó las acusaciones de “falsas y dolosas”, abandonó el viernes su cargo de manera provisional para facilitar las pesquisas.

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La denuncia contra Rocha Moya ha sacudido al gobierno de Sheinbaum y su partido, al ser la primera vez que un gobernador y otros políticos en funciones son acusados judicialmente de estar vinculados al narcotráfico.

El caso estalla además cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, exige a México resultados en la lucha contra los cárteles y ambos países revisan, junto a Canadá, el T-MEC, el acuerdo de libre comercio de Norteamérica, crucial para la economía mexicana.

“Ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos un pueblo que ama la libertad y soberanía y que está dispuesto a defenderla”, dijo Sheinbaum en un reciente acto militar en México.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (derecha), habla junto al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina diaria de AMLO en Mazatlán Foto: AFP