“Te enfrentarás a la ira de Dios”: condenan a muerte a asesino de niña de 7 años en Texas. Así reaccionó frente a las cámaras

Un jurado del condado de Tarrant, Texas, condenó a muerte este martes a Tanner Horner, de 34 años, exrepartidor de FedEx que secuestró y asesinó a Athena Strand, una niña de 7 años, en noviembre de 2022, mientras le entregaba un regalo de Navidad en su casa en Paradise, condado de Wise. El jurado deliberó menos de tres horas antes de emitir su veredicto, tras casi un mes de juicio.

Horner se había declarado culpable de asesinato en primer grado y secuestro agravado el 7 de abril, justo cuando comenzaba el juicio, por lo que el proceso se concentró exclusivamente en determinar su sentencia. El hombre será ejecutado en una fecha aún por determinar.

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El hombre llegó a la casa de la familia Strand en Paradise, Texas, el 30 de noviembre de 2022, para entregar un paquete con muñecas Barbie You Can Be Anything, el regalo de Navidad de Athena. La niña había salido de la escuela ese día y se encontraba en casa con su padre y su madrastra cuando desapareció.

Según la acusación, Horner golpeó accidentalmente a Athena con su camioneta al salir del garaje. La niña no estaba gravemente herida, pero él entró en pánico, la metió en la furgoneta y la estranguló por temor a que le contara a su padre lo que había pasado. Investigadores determinaron que murió por golpes en la cabeza y estrangulamiento.

El acusado Tanner Horner es retirado de la sala del tribunal tras ser condenado a la pena de muerte. Foto: AP

La autopsia encontró una huella de zapato en el rostro de la niña que coincidía con el calzado de Horner. Su cuerpo fue hallado dos días después en un arroyo cercano.

Uno de los momentos más perturbadores del juicio fue la reproducción del audio captado por la cámara de la furgoneta de reparto. Las imágenes mostraban a Horner levantando a la niña y subiéndola al vehículo, mientras le decía que no gritara o la lastimaría.

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Luego cubrió la cámara, pero el audio continuó grabando durante más de una hora, durante la cual se escuchan las preguntas de Horner a Athena sobre su edad y su escuela, sus gritos, su llanto pidiendo a su madre y sus súplicas para regresar a casa.

En un momento, Athena le pregunta: “¿Por qué estás haciendo esto?” Él responde: “Porque eres bonita.” Ella le dice: “Mi mamá dice que no puedo hacer eso con alguien. Y tú tampoco puedes hacerme eso a mí”. Varios jurados lloraron durante la reproducción del material.

El acusado Tanner Horner entra a la sala del tribunal para escuchar el veredicto en la fase de determinación de la pena. Foto: AP

Tras conocerse la sentencia, Elijah Strand, tío de Athena, tomó la palabra en nombre de la familia. “No hay palabras que puedan expresar verdaderamente la devastación que Tanner Horner nos causó a nosotros y a nuestra familia”, dijo con lágrimas. “Lo mejor era verla correr hacia mí con los brazos abiertos, gritando ‘tío Elijah’, y es uno de los últimos recuerdos que tengo de ella. Y ahora nunca volveré a oír eso”.

Mirando directamente a Horner, Strand concluyó: “Te enfrentarás a la ira de Dios. Quiero que sepas que eres una simple nota a pie de página en la historia de Athena. Su nombre será recordado para siempre. Su nombre será celebrado eternamente, y todos te olvidarán”.

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El fiscal James Stainton le dijo al jurado en su discurso final que Horner era el tipo de persona para quien se aplica la pena de muerte en Texas. “Tanner Horner es la prueba de por qué los padres abrazan a sus hijos con un poco más de fuerza. Es la prueba de por qué los niños tienen miedo de salir a jugar a la calle. Es la prueba de por qué existe el mal en la sociedad, y nunca podemos darle la espalda”.

Horner no mostró ninguna emoción aparente cuando el juez leyó la sentencia. Solo dijo “sí” cuando se le preguntó sobre la designación de un abogado para su apelación.