La nueva generación de submarinos nucleares de la clase Columbia marca un hito en la ingeniería naval de Estados Unidos. Su primer modelo, el USS District of Columbia, avanza hacia una entrega prevista para 2028 y destaca por su imponente capacidad: con cerca de 21.000 toneladas de desplazamiento en inmersión, se convertirá en el submarino más grande jamás construido por el país, además de uno de los más silenciosos.

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Su estructura cilíndrica de acero, que supera los 170 metros de longitud, fue diseñada para permanecer oculta bajo el océano durante largos periodos. Este sumergible no requerirá repostaje de combustible a lo largo de toda su vida útil, gracias a un reactor nuclear concebido para operar sin recargas. Sin embargo, más allá de su tamaño, el verdadero avance radica en su tecnología y capacidad de sigilo.

El rasgo más determinante de estos submarinos no es su tamaño, sino su papel estratégico. Se trata de unidades balísticas que integran la llamada tríada nuclear —compuesta por capacidades en tierra, aire y mar— y cuya función principal es disuasiva. No están concebidos para iniciar un ataque, sino para asegurar una respuesta en caso de un escenario extremo.

Más allá de su tamaño, el verdadero avance radica en su tecnología y capacidad de sigilo. (Foto de referencia) Foto: Getty Images

Además, cada submarino contará con 16 misiles Trident II, con un alcance superior a los 11.000 kilómetros, velocidades cercanas a los 30.000 km/h y capacidad de transportar múltiples ojivas nucleares.

No obstante, el desarrollo del programa enfrenta una fuerte presión por los tiempos de entrega. Según el vicealmirante Rob Gaucher, encargado de su supervisión, cumplir el cronograma es fundamental. El oficial señaló que la puntualidad en la entrega es prácticamente “una cuestión de vida o muerte”.

El primer submarino ya alcanza cerca del 65% de su construcción y mantiene como objetivo su entrega en 2028. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Esto se debe a que estos submarinos reemplazarán progresivamente a la actual flota de clase Ohio-class submarine, la cual comenzará a retirarse en los próximos años.

El reto tecnológico que implica este programa es considerable. La construcción de un submarino de estas características exige coordinar una extensa red de proveedores, integrar sistemas de propulsión diseñados para operar con el mínimo nivel de ruido y ensamblar armamento de altísima precisión.

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A pesar de estas dificultades, el proyecto muestra señales de avance tras varios retrasos registrados en los últimos años. De acuerdo con responsables del programa, el primer submarino ya alcanza cerca del 65% de su construcción y mantiene como objetivo su entrega en 2028.

Desde el Pentágono se reconoce la magnitud del esfuerzo requerido y se insiste en la complejidad del proceso industrial. No es casualidad que la United States Navy haya catalogado este programa como su principal prioridad en materia de adquisiciones, situándolo por encima de otros sistemas de defensa tanto en inversión como en importancia estratégica.