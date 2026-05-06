Tener este nombre en la red wifi podría estar afectando seriamente la velocidad del internet en su hogar

Hoy en día, contar con una buena conexión a internet dejó de ser un capricho para convertirse en una necesidad. De este servicio dependen múltiples aspectos de la vida personal y laboral, especialmente en un contexto de creciente digitalización, donde la comunicación, el acceso a la información y el entretenimiento están directamente ligados a la red.

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Aunque el internet está disponible prácticamente en todas partes, es fundamental prestar atención a su funcionamiento dentro del hogar. Cuando se presentan fallas o interferencias, la experiencia puede volverse tediosa y afectar el día a día de los usuarios.

Existen diversas razones que explican estos problemas. Una de las más frecuentes está relacionada con la ubicación del router. Si este dispositivo se encuentra en esquinas, detrás de paredes gruesas o dentro de muebles cerrados, la señal pierde intensidad antes de alcanzar otras áreas de la vivienda. Asimismo, materiales como el concreto, el metal e incluso los espejos pueden bloquear o interferir en la propagación de la señal, generando zonas con poca o nula cobertura.

A esto se suman las interferencias externas. En edificios o zonas densamente pobladas, las redes wifi de los vecinos suelen operar en los mismos canales de frecuencia, lo que genera congestión. Además, otros dispositivos electrónicos como microondas, teléfonos inalámbricos o sistemas Bluetooth pueden afectar la estabilidad de la señal.

Uno de los problemas más comunes es la mala ubicación del router. Foto: Getty Images

Sin embargo, existe un factor adicional que a menudo pasa desapercibido: el nombre de la red. Aunque muchos usuarios optan por asignarle nombres llamativos o humorísticos, lo cierto es que esta decisión puede tener implicaciones técnicas.

Tal como explica el medio Computer Hoy, el nombre de la red wifi (SSID) puede generar inconvenientes si incluye caracteres poco comunes, como emojis, guiones bajos o símbolos no estándar, ya que no todos los dispositivos los interpretan de la misma manera.

Ejemplos como “MiVecino_Roba_Mi_Luz”, “Quien_Me_Paga_La_Factura” o incluso nombres compuestos únicamente por emojis ilustran esta situación. Si bien el estándar de redes inalámbricas permite que el SSID tenga hasta 32 bytes e incluya una amplia variedad de caracteres, en la práctica no todos los equipos manejan esta diversidad de forma uniforme.

Tener una red wifi exclusiva para invitados es una cuestión de comodidad y ciberseguridad. Foto: Getty Images

Como resultado, algunos dispositivos —como teléfonos, cámaras o equipos inteligentes— pueden no detectar la red, presentar dificultades para escribir correctamente su nombre o experimentar fallas de conexión. En consecuencia, aunque el SSID cumple la función de identificar la red, el uso de caracteres complejos puede generar problemas de compatibilidad.

En este contexto, los mayores inconvenientes suelen estar asociados con caracteres fuera del ASCII básico, como guiones bajos, apóstrofes, signos de puntuación y otros símbolos distintos de letras y números. Por ello, resulta recomendable verificar el nombre asignado a la red y considerar si las intermitencias en la conexión pueden estar relacionadas con este aspecto.