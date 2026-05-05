“Pensé que iba a golpearme”: cofundador de OpenAI denunció que Elon Musk lo amenazó físicamente

El presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, aseguró ante un jurado en California que Elon Musk lo amenazó físicamente durante una confrontación ocurrida en 2017, en medio de tensiones por el control de la compañía. El testimonio forma parte del juicio por la demanda que Musk interpuso contra la organización y su actual director ejecutivo, Sam Altman.

“Literalmente, fui un tonto”: Elon Musk, el hombre más rico del mundo, sorprende con declaración en la corte

Un enfrentamiento que escaló dentro de OpenAI

“De hecho pensé que iba a golpearme”, afirmó Brockman en el segundo día de su comparecencia, al recordar el momento en que Musk reaccionó con enojo tras no lograr el control absoluto de la entonces naciente firma de inteligencia artificial.

“De hecho pensé que iba a golpearme”, declaró Brockman al recordar la reacción de Musk. Foto: Getty Images via AFP

El episodio, según el testimonio, se produjo en una etapa temprana de OpenAI, cuando aún se definía su estructura y gobernanza. La declaración busca reforzar la postura de la compañía frente a las acusaciones del magnate.

La demanda de Musk y el giro empresarial

Musk acusa a OpenAI de traicionar su misión original sin ánimo de lucro. De acuerdo con su versión, la empresa modificó su estructura hacia un modelo lucrativo y malversó su donación fundacional de 38 millones de dólares para construir una firma avaluada hoy en 850.000 millones de dólares.

El empresario señala un giro hacia un modelo lucrativo en la compañía. Foto: Getty Images

Por su parte, OpenAI sostiene que Musk se retiró voluntariamente tras fracasar en su intento de tomar el control. Desde entonces, el empresario se convirtió en competidor directo con el lanzamiento de xAI.

Tensiones por el desarrollo de la inteligencia artificial

Durante su testimonio, Brockman también relató que, cuando Musk anunció su salida de OpenAI en febrero de 2018, comunicó a los empleados su intención de desarrollar inteligencia artificial dentro de Tesla, sin priorizar la seguridad.

“Si las ovejas dictan la seguridad y los lobos no, entonces no tiene caso”, aseguró Brockman que Musk supuestamente dijo a los empleados en ese entonces.

La defensa de OpenAI argumenta que la cronología de los hechos demuestra que Musk conocía plenamente el giro comercial de la empresa, y que su demanda —presentada en 2024 tras fundar xAI— carece de sustento.

Fuego entre Elon Musk y los creadores de ChatGPT: Greg Brockman testifica ante la justicia norteamericana

El costo de la IA y lo que viene en el juicio

Brockman explicó que OpenAI gasta actualmente unos 50.000 millones de dólares en poder de cómputo, una cifra muy superior a los 30 millones invertidos en 2017. Según sostuvo, estos costos hacen inviable operar bajo un modelo estrictamente benéfico.

Brockman afirmó que OpenAI destina 50.000 millones de dólares a cómputo. Foto: NurPhoto via Getty Images

El cofundador también reconoció que posee una participación en la compañía valorada en 30.000 millones de dólares. En tanto, se espera que Altman comparezca a inicios de la próxima semana, en una etapa clave del proceso judicial que podría redefinir el rumbo de la industria de la inteligencia artificial.

*Con información de AFP.