La actualización clave que su Smart TV necesita para que las aplicaciones funcionen el doble de rápido

El televisor es un aparato presente en la mayoría de los hogares y una de las principales fuentes de entretenimiento.

A diferencia de los modelos de hace algunos años, los actuales son más avanzados e incorporan funciones inteligentes que facilitan el acceso a aplicaciones, especialmente las de contenido en streaming.

El error al limpiar la pantalla del televisor que puede hacerle perder hasta un 20 % de brillo

Una de sus grandes ventajas es la notable mejora en la calidad de imagen. La llegada de resoluciones como 4K e incluso 8K permite disfrutar contenidos con un nivel de detalle impresionante. A esto se suman tecnologías como OLED y QLED, que ofrecen colores más vivos, negros profundos y un contraste superior.

También destacan formatos como el HDR (alto rango dinámico), que optimizan el brillo y la gama de colores, logrando escenas mucho más realistas, ya sea en películas, deportes o videojuegos.

Sin embargo, aunque estos equipos están diseñados para ofrecer una experiencia fluida, con el paso del tiempo pueden presentar fallas como lentitud al abrir aplicaciones, navegar por los menús o reproducir contenido.

El televisor sigue siendo un elemento central en los hogares como fuente de entretenimiento. Foto: Getty Images/iStockphoto

En muchos casos, esto ocurre por no mantener el software actualizado. Instalar actualizaciones y parches de seguridad es fundamental, ya que no solo mejora el rendimiento y la interfaz, sino que amplía la compatibilidad con nuevas funciones y aplicaciones, además de corregir errores y vulnerabilidades del sistema.

No importa si se trata de un televisor LED, QLED u OLED: mantener el software al día garantiza un mejor funcionamiento y acceso a tecnologías recientes. Ignorar estas actualizaciones puede dejar el dispositivo expuesto a riesgos de seguridad, como malware o spyware, que aprovechan fallas del sistema.

Además, los fabricantes suelen ofrecer soporte durante varios años, por lo que actualizar regularmente ayuda a conservar la seguridad, la fluidez y la eficiencia del televisor a largo plazo.

Las actualizaciones mejoran rendimiento, interfaz y compatibilidad. Foto: Getty Images

Existen dos formas de actualizar el software: de manera automática, si el televisor está conectado a internet y tiene activada la opción de descarga automática (la alternativa más sencilla, aunque puede tardar en llegar), o manualmente mediante una memoria USB, descargando el archivo desde la página oficial del fabricante.

Por último, es importante tener en cuenta que las actualizaciones pueden tardar entre 15 y 30 minutos, dependiendo del tamaño del archivo y la velocidad de conexión. En caso de presentarse algún inconveniente durante el proceso, lo recomendable es seguir las guías de solución proporcionadas por el fabricante.