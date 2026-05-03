WhatsApp: tres funciones para mejorar la experiencia en la aplicación que quizá no conocía

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en todo el mundo y es usada ampliamente tanto en entornos personales como laborales. Sin embargo, a pesar de su uso cotidiano, muchos usuarios desconocen funciones que pueden mejorar notablemente la manera en que interactúan con la plataforma.

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Hace algunos meses, la plataforma presentó varias funciones muy útiles. A continuación, tres de ellas:

Etiquetas para miembros de los grupos: WhatsApp permite utilizar una etiqueta para que en los grupos sea más fácil identificar su rol. Esta etiqueta, además, puede ser personalizada para cada grupo del que forma parte. Así, puede ser, por ejemplo, “el papá de Ana” en un grupo e “ingeniero” en otro.

Stickers de texto: Para los mensajes que desee que realmente se destaquen, la aplicación permite convertir cualquier palabra en un sticker. “Para ello, escriba el texto que quiera en la búsqueda de stickers. También puede añadir stickers recién creados directamente a su paquetes de stickers en lugar de primero tener que enviarlos en un chat”, explica WhatsApp en su blog oficial.

En esta ilustración fotográfica, se ve el logo de WhatsApp. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Recordatorios de eventos: Cuando cree y envíe un evento en un chat en grupo, puede configurar recordatorios personalizados para los invitados. Esto ayuda a que todos recuerden ir a la fiesta que está organizando o conectarse a la llamada a la hora correcta, según el tipo de evento.

Truco para liberar almacenamiento

Por otra parte, recientemente la aplicación también incorporó la función ‘Administrar almacenamiento’, una herramienta diseñada para facilitar la gestión del espacio sin afectar la información importante. Esta opción permite identificar de forma rápida los archivos más pesados o repetidos dentro del dispositivo.

Su utilidad radica en que ayuda a mejorar el rendimiento del celular y a mantener el control sobre los datos almacenados. Además, permite eliminar elementos innecesarios de manera selectiva, evitando borrar por error archivos relevantes para el usuario.

La función ‘Administrar almacenamiento’ está disponible dentro del menú de configuración de WhatsApp y permite revisar de forma detallada todos los archivos guardados en la aplicación. A través de esta herramienta, los usuarios pueden identificar fácilmente qué contenido ocupa más espacio y decidir qué eliminar para liberar memoria.

Para acceder, se debe ingresar a la app, dirigirse a ‘Ajustes’ y luego a la sección ‘Almacenamiento y datos’. Allí aparece la opción ‘Administrar almacenamiento’, donde se muestran fotos, videos y documentos organizados, incluyendo archivos pesados, duplicados o reenviados con frecuencia, lo que facilita su gestión.

Una vez dentro, el usuario puede seleccionar los elementos que desea borrar, ya sea de forma individual o en grupo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta acción no se puede deshacer, por lo que se recomiendan realizar una copia de seguridad previa en caso de conservar información relevante.