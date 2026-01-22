Pilas si recibe este mensaje por WhatsApp: podría ser una estafa para despojarlo de sus cuentas bancarias

WhatsApp se ha consolidado como la plataforma de mensajería más utilizada en el mundo, con más de 3.000 millones de usuarios activos. Su uso cotidiano para mantener contacto con familiares, amigos y entornos laborales la ha convertido en una herramienta indispensable en la vida diaria de millones de personas, que confían en ella para compartir mensajes, imágenes y videos de forma rápida y sencilla.

Si su celular se apaga de forma inesperada, estos son los principales motivos que podrían estar causando la interrupción

Sin embargo, debido a su popularidad y reconocimiento, también implica riesgos que suelen pasar desapercibidos. En países como España, la Policía Nacional alertó que organizaciones de ciberdelincuentes estarían aprovechándose de esta plataforma para difundir archivos maliciosos, ocultos en supuestos contenidos virales como fotografías y videos, con el objetivo de propagar virus y comprometer la seguridad de los dispositivos.

El peligro de estos mensajes aparece cuando el usuario abre archivos sin verificar previamente quién los envía o conocer realmente su procedencia. Según explican las autoridades, esta situación se ve favorecida porque en muchos teléfonos la opción de descarga automática de contenidos en WhatsApp está activada por defecto, lo que permite que imágenes y videos se guarden sin que la persona lo note de inmediato.

WhatsApp también se ha convertido en un escenario atractivo para los estafadores digitales. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Aunque la descarga por sí sola no siempre implica que el dispositivo quede infectado, sí incrementa considerablemente el riesgo. Esto se debe a que, una vez almacenado el archivo, existe la posibilidad de abrirlo en cualquier momento por simple curiosidad, lo que puede activar un contenido malicioso camuflado como un video o una fotografía aparentemente inofensiva que podría desencadenar estafas o fraudes.

De acuerdo con la Policía Nacional, uno de los aspectos más alarmantes de este tipo de ataques es que no es necesario que el usuario pulse enlaces extraños ni realice descargas de forma consciente. El malware puede llegar a WhatsApp de manera discreta, sin levantar sospechas, y la víctima suele percatarse del problema cuando el daño ya está hecho.

El celular suele mostrar comportamientos extraños si una aplicación descargada trae un virus, lo que facilita su detección. Foto: Getty Images

En este tipo de situaciones, la amenaza no suele manifestarse con fallos evidentes o bloqueos del dispositivo, sino a través de ataques discretos y difíciles de detectar. Entre los más comunes se encuentran aplicaciones fraudulentas que, tras su instalación, solicitan autorizaciones innecesarias, como el acceso a la cámara o al micrófono.

A esto se suma el uso de programas espía capaces de vigilar llamadas, mensajes, contactos e incluso capturar contraseñas, así como software diseñado para obtener datos bancarios.

El objetivo principal de estos ataques no es dañar el teléfono, sino apropiarse de información sensible. Los ciberdelincuentes buscan datos personales y financieros que luego pueden emplear para cometer fraudes, suplantar identidades o realizar operaciones ilegales que terminan afectando directamente a los usuarios, incluso con posibles consecuencias legales.

Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

Ante este panorama, la mejor opción para evitar caer en manos de los delincuentes es desactivar la descarga automática de archivos en WhatsApp y mantener una actitud de cautela frente a contenidos de procedencia dudosa, aunque provengan de contactos habituales.

Las autoridades también recomiendan evitar la instalación de aplicaciones fuera de las tiendas oficiales, revisar con frecuencia los permisos concedidos a las apps y mantener el sistema operativo y la aplicación de mensajería siempre actualizados.