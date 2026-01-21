Tecnología

Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

La función de fotos temporales de WhatsApp no siempre elimina las imágenes como promete.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

22 de enero de 2026, 2:16 a. m.
Algunas imágenes enviadas como efímeras pueden dejar rastro dentro de WhatsApp.
Algunas imágenes enviadas como efímeras pueden dejar rastro dentro de WhatsApp. Foto: Semana / Meta / Canva

Durante años, WhatsApp ha reforzado la idea de que las imágenes enviadas con la opción de “ver una sola vez” desaparecen para siempre tras abrirse.

Esa promesa de privacidad ha llevado a muchos usuarios a confiar en que el contenido se esfuma sin dejar rastro; sin embargo, en la práctica, el funcionamiento no siempre es tan absoluto como parece y existe una forma poco conocida que, en ciertos casos, permite volver a acceder a esas fotos.

Sin necesidad de aplicaciones externas ni conocimientos avanzados, algunos usuarios han comprobado que la propia app guarda rastros del archivo dentro de sus secciones internas, lo que abre la puerta a una segunda visualización.

Un recorrido poco explorado dentro de WhatsApp

La clave está en un apartado que la mayoría pasa por alto: la gestión del espacio que ocupa la aplicación en el celular. Desde allí, WhatsApp muestra los archivos que han circulado por cada conversación, incluso aquellos que se enviaron con fecha de caducidad.

Tecnología

Estudio desconcertó a científicos al señalar que el espacio no sería realmente vacío

Tecnología

El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Tecnología

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Tecnología

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

Tecnología

La iniciativa que presentó OpenAI para frenar la brecha digital entre países

Tecnología

Tormenta geomagnética en Colombia: ¿qué es y cómo puede afectar la salud?

Tecnología

Estas son las principales novedades que traerá YouTube en 2026

Tecnología

WhatsApp planea un giro en los perfiles; con esta nueva función, los contactos se encontrarán dos fotos

Tecnología

No más estafas en WhatsApp: activando esta práctica opción podrá evitar caer en engaños que buscan dejarlo sin dinero

Tecnología

No va más: WhatsApp elimina a ChatGPT y Copilot, dejarán de funcionar desde el 15 de enero

Investigadores en ciberseguridad detectaron una biblioteca que permitía espiar chats y archivos multimedia sin ser visible.
La gestión del espacio en la app puede revelar imágenes que parecían haber desaparecido. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Al entrar a la configuración general de la app y revisar el espacio utilizado por los chats, es posible acceder a una lista de conversaciones con sus archivos ordenados por antigüedad. Al elegir el chat correcto y organizar los elementos desde los más recientes, puede aparecer un archivo extraño, a veces sin vista previa clara y marcado con un símbolo genérico.

En algunos dispositivos, al tocar ese archivo, se abre nuevamente la imagen que se supone solo podía verse una vez. No se trata de una copia guardada manualmente, sino de un resto que quedó almacenado dentro del sistema de la aplicación.

WhatsApp planea un giro en los perfiles; con esta nueva función, los contactos se encontrarán dos fotos

Por qué no siempre funciona y qué tener en cuenta

Aunque el método ha despertado curiosidad, no se trata de una fórmula garantizada. El resultado cambia dependiendo del tipo de celular, el sistema operativo y las actualizaciones recientes de la aplicación.

También el tiempo que haya pasado desde que se recibió la imagen, ya que en algunos casos el archivo termina borrándose por completo.

La aplicación de mensajería ofrece una característica oculta que promete mejorar la organización de los chats. Descubre cómo esta función puede simplificar la experiencia de uso.
No todos los teléfonos reaccionan igual ante este procedimiento. Foto: Getty Images

Pruebas realizadas en distintos modelos muestran resultados dispares: mientras en algunos teléfonos la imagen vuelve a abrirse sin problemas, en otros no aparece ningún rastro del archivo. Hasta ahora, no existe una explicación oficial que aclare por qué ocurre esta diferencia entre dispositivos.

Más de Tecnología

Observaciones de galaxias lejanas han abierto un debate inesperado en la cosmología moderna.

Estudio desconcertó a científicos al señalar que el espacio no sería realmente vacío

WhatsApp guarda más información de la que muchos usuarios imaginan.

Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

Una acción cotidiana empieza a ganar relevancia en las recomendaciones de seguridad digital.

El momento en que debe reiniciar su celular: la razón por la que los expertos recomiendan no evitarlo

Las limitaciones tecnológicas del pasado mantuvieron oculta durante décadas a una de las especies más extrañas del mar.

Científicos encontraron a la “medusa fantasma gigante” que estaba oculta desde 1910 por falta de tecnología adecuada

Gates aseguró que los grandes desafíos globales requieren actuar ahora y no dentro de décadas.

Bill Gates pone fecha de caducidad a su fundación: “No le veo valor alguno a que dure más de 20 años”

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

La iniciativa que presentó OpenAI para frenar la brecha digital entre países

En Colombia, el Igac monitorea la evolución del campo magnético.

Tormenta geomagnética en Colombia: ¿qué es y cómo puede afectar la salud?

YouTube es una plataforma de streaming que funciona a través de algoritmos.

Estas son las principales novedades que traerá YouTube en 2026

El nuevo año comienza con advertencias científicas sobre posibles alteraciones tecnológicas temporales.

Tormentas solares bajo la lupa: el peligro silencioso que podría provocar apagones masivos en la red eléctrica de la Tierra

Netflix seguirá apostando por los juegos en la nube en 2026 y ya ha confirmado un simulador de fútbol FIFA.

Netflix amplía su oferta de videojuegos en la nube: confirmó un simulador de fútbol FIFA para 2026

Noticias Destacadas