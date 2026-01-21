Las fotos para ver “una sola vez” en WhatsApp no funcionan exactamente como muchos creen: cómo verlas varias veces

Durante años, WhatsApp ha reforzado la idea de que las imágenes enviadas con la opción de “ver una sola vez” desaparecen para siempre tras abrirse.

Esa promesa de privacidad ha llevado a muchos usuarios a confiar en que el contenido se esfuma sin dejar rastro; sin embargo, en la práctica, el funcionamiento no siempre es tan absoluto como parece y existe una forma poco conocida que, en ciertos casos, permite volver a acceder a esas fotos.

Sin necesidad de aplicaciones externas ni conocimientos avanzados, algunos usuarios han comprobado que la propia app guarda rastros del archivo dentro de sus secciones internas, lo que abre la puerta a una segunda visualización.

Un recorrido poco explorado dentro de WhatsApp

La clave está en un apartado que la mayoría pasa por alto: la gestión del espacio que ocupa la aplicación en el celular. Desde allí, WhatsApp muestra los archivos que han circulado por cada conversación, incluso aquellos que se enviaron con fecha de caducidad.

La gestión del espacio en la app puede revelar imágenes que parecían haber desaparecido. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Al entrar a la configuración general de la app y revisar el espacio utilizado por los chats, es posible acceder a una lista de conversaciones con sus archivos ordenados por antigüedad. Al elegir el chat correcto y organizar los elementos desde los más recientes, puede aparecer un archivo extraño, a veces sin vista previa clara y marcado con un símbolo genérico.

En algunos dispositivos, al tocar ese archivo, se abre nuevamente la imagen que se supone solo podía verse una vez. No se trata de una copia guardada manualmente, sino de un resto que quedó almacenado dentro del sistema de la aplicación.

WhatsApp planea un giro en los perfiles; con esta nueva función, los contactos se encontrarán dos fotos

Por qué no siempre funciona y qué tener en cuenta

Aunque el método ha despertado curiosidad, no se trata de una fórmula garantizada. El resultado cambia dependiendo del tipo de celular, el sistema operativo y las actualizaciones recientes de la aplicación.

También el tiempo que haya pasado desde que se recibió la imagen, ya que en algunos casos el archivo termina borrándose por completo.

No todos los teléfonos reaccionan igual ante este procedimiento. Foto: Getty Images

Pruebas realizadas en distintos modelos muestran resultados dispares: mientras en algunos teléfonos la imagen vuelve a abrirse sin problemas, en otros no aparece ningún rastro del archivo. Hasta ahora, no existe una explicación oficial que aclare por qué ocurre esta diferencia entre dispositivos.