WhatsApp planea un giro en los perfiles; con esta nueva función, los contactos se encontrarán dos fotos

WhatsApp esta alistando una nueva función para que los usuarios se muestran más dentro de la aplicación, de acuerdo con la versión Beta, es posible que en una próxima actualización, la plataforma de mensajería más usada del mundo dará un paso más en la personalización de los perfiles, permitiendo que cada cuenta muestre la imagen clásica también aparezca una fotografía adicional de mayor tamaño, visible al ingresar al perfil.

Una imagen extra para personalizar el perfil

De acuerdo con los expertos de WABetaInfo, la nueva función añadirá una fotografía de portada que se sumará a la imagen de perfil tradicional. Esta foto ocupará un espacio más amplio y podrá cambiarse, ajustarse o eliminarse en cualquier momento, según lo decida el usuario.

Según WABetaInfo, WhatsApp incorporará una imagen de portada que se sumará a la foto de perfil actual. Foto: Getty Images

La idea es ofrecer una forma más flexible de presentación, similar a lo que ya ocurre en otras redes sociales, pero adaptada al estilo sencillo de WhatsApp. De esta manera, el perfil dejará de ser un espacio estático y pasará a reflejar mejor momentos, estados de ánimo o incluso información visual que cada persona quiera compartir.

Además, esta imagen adicional no será obligatoria, por lo que quienes prefieran mantener un perfil simple podrán seguir usando solo la foto habitual.

Privacidad a medida para decidir quién ve la foto

Uno de los puntos clave de esta actualización será el manejo de la privacidad. WhatsApp trabaja en un apartado específico desde el cual se podrá definir con precisión quién tiene acceso a la foto de portada, siguiendo la misma lógica que ya existe para otros datos del perfil.

La nueva función incluirá controles para decidir quién puede ver la foto de portada del perfil. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Las opciones permitirán que la imagen sea visible para todos los usuarios, únicamente para los contactos guardados, para contactos con excepciones puntuales o, si se prefiere, para nadie. Esto dará margen para ajustar la visibilidad según el nivel de exposición que cada persona considere adecuado.

Esta organización busca que los usuarios no tengan que aprender nuevas reglas, ya que el sistema será similar al que ya conocen para controlar información como la foto de perfil o la última conexión.