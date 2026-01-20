Tecnología

WhatsApp planea un giro en los perfiles; con esta nueva función, los contactos se encontrarán dos fotos

WhatsApp prepara una actualización que ampliará la forma en que los perfiles se muestran dentro de la aplicación.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
21 de enero de 2026, 3:34 a. m.
La app de mensajería trabaja en una novedad que permitirá sumar una imagen adicional al perfil.
La app de mensajería trabaja en una novedad que permitirá sumar una imagen adicional al perfil. Foto: NurPhoto via Getty Images

WhatsApp esta alistando una nueva función para que los usuarios se muestran más dentro de la aplicación, de acuerdo con la versión Beta, es posible que en una próxima actualización, la plataforma de mensajería más usada del mundo dará un paso más en la personalización de los perfiles, permitiendo que cada cuenta muestre la imagen clásica también aparezca una fotografía adicional de mayor tamaño, visible al ingresar al perfil.

Una imagen extra para personalizar el perfil

De acuerdo con los expertos de WABetaInfo, la nueva función añadirá una fotografía de portada que se sumará a la imagen de perfil tradicional. Esta foto ocupará un espacio más amplio y podrá cambiarse, ajustarse o eliminarse en cualquier momento, según lo decida el usuario.

El celular puede ser vulnerado por peligrosos delincuentes.
Según WABetaInfo, WhatsApp incorporará una imagen de portada que se sumará a la foto de perfil actual. Foto: Getty Images

La idea es ofrecer una forma más flexible de presentación, similar a lo que ya ocurre en otras redes sociales, pero adaptada al estilo sencillo de WhatsApp. De esta manera, el perfil dejará de ser un espacio estático y pasará a reflejar mejor momentos, estados de ánimo o incluso información visual que cada persona quiera compartir.

Además, esta imagen adicional no será obligatoria, por lo que quienes prefieran mantener un perfil simple podrán seguir usando solo la foto habitual.

Tecnología

¿El fin de ChatGPT? Experto predice que OpenAI quebrará en solo 18 meses; estas son sus razones

Tecnología

Investigadores se sorprendieron al encontrar ADN humano en un dibujo de Leonardo Da Vinci hecho con “sanguina”

Tecnología

Donald Trump estalló las redes sociales con imágenes satíricas con IA indicando que Groenlandia y Venezuela caen ante EE. UU.

Tecnología

“Me siento humillada”: La persona que menos esperaba Elon Musk lo ha demandado

Tecnología

Nasa dio contundente respuesta ante la mención del proyecto conspirativo del 2026 que mataría a millones de personas

Tecnología

ChatGPT incluirá publicidad relacionada con las conversaciones de los usuarios

Tecnología

Científicos advirtieron que hoy será la oportunidad de ver un acontecimiento único que marcará el 2026

Tecnología

No más estafas en WhatsApp: activando esta práctica opción podrá evitar caer en engaños que buscan dejarlo sin dinero

Tecnología

No va más: WhatsApp elimina a ChatGPT y Copilot, dejarán de funcionar desde el 15 de enero

Tecnología

Antes de descargar un archivo que le llegó por WhatsApp, tenga presente este detalle para evitar ser víctima de fraude o estafa

Antes de descargar un archivo que le llegó por WhatsApp, tenga presente este detalle para evitar ser víctima de fraude o estafa

Privacidad a medida para decidir quién ve la foto

Uno de los puntos clave de esta actualización será el manejo de la privacidad. WhatsApp trabaja en un apartado específico desde el cual se podrá definir con precisión quién tiene acceso a la foto de portada, siguiendo la misma lógica que ya existe para otros datos del perfil.

Investigadores en ciberseguridad detectaron una biblioteca que permitía espiar chats y archivos multimedia sin ser visible.
La nueva función incluirá controles para decidir quién puede ver la foto de portada del perfil. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Las opciones permitirán que la imagen sea visible para todos los usuarios, únicamente para los contactos guardados, para contactos con excepciones puntuales o, si se prefiere, para nadie. Esto dará margen para ajustar la visibilidad según el nivel de exposición que cada persona considere adecuado.

Esta organización busca que los usuarios no tengan que aprender nuevas reglas, ya que el sistema será similar al que ya conocen para controlar información como la foto de perfil o la última conexión.

Más de Tecnología

OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar.

¿El fin de ChatGPT? Experto predice que OpenAI quebrará en solo 18 meses; estas son sus razones

Los perfiles de WhatsApp podrían verse diferentes con una función que refuerza la personalización visual.

WhatsApp planea un giro en los perfiles; con esta nueva función, los contactos se encontrarán dos fotos

Una investigación internacional encontró rastros biológicos humanos en una antigua ilustración artística.

Investigadores se sorprendieron al encontrar ADN humano en un dibujo de Leonardo Da Vinci hecho con “sanguina”

La mezcla de sátira y política marcó una nueva discusión en el entorno digital.

Donald Trump estalló las redes sociales con imágenes satíricas con IA indicando que Groenlandia y Venezuela caen ante EE. UU.

Una mujer denunció haber sufrido daño emocional tras la difusión de imágenes falsas generadas con IA.

“Me siento humillada”: La persona que menos esperaba Elon Musk lo ha demandado

Publicaciones masivas afirmaron que la Tierra enfrentaría un fenómeno nunca antes visto.

Nasa dio contundente respuesta ante la mención del proyecto conspirativo del 2026 que mataría a millones de personas

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

ChatGPT incluirá publicidad relacionada con las conversaciones de los usuarios

Un visitante del espacio profundo protagoniza una observación especial en los próximos días.

Científicos advirtieron que hoy será la oportunidad de ver un acontecimiento único que marcará el 2026

Un viaje a Marte requiere tiempo, planificación y recursos tecnológicos avanzados.

Científicos descubren cómo llegar a Marte en tan solo 30 días: este innovador dispositivo podría marcar un hito histórico

Adobe

Adobe incorpora nuevas herramientas de inteligencia artificial: así funcionarán

Noticias Destacadas