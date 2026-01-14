Antes de descargar un archivo que le llegó por WhatsApp, tenga presente este detalle para evitar ser víctima de fraude o estafa

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más utilizados en el día a día, ya que ofrece practicidad y eficiencia a la hora de comunicarse. Con el paso del tiempo, la aplicación ha evolucionado para ampliar su catálogo de funciones e integrar nuevas herramientas que se ajustan a las tendencias actuales y permiten una experiencia mucho más completa y sólida.

A través de esta plataforma se intercambia información de todo tipo, como fotos, videos, documentos y archivos, lo que la convierte en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes. Estos actores, que operan desde el anonimato de una pantalla, buscan constantemente acceder a los datos privados de los usuarios.

Descargar archivos desconocidos sin precaución puede poner en peligro la información personal. Foto: 123rf

Por esta razón, es fundamental no confiar en cualquier mensaje, especialmente cuando proviene de números desconocidos. Los criminales digitales son cada vez más astutos y emplean diversas estrategias para engañar a las personas sin que estas perciban de inmediato el riesgo al que se están exponiendo.

Uno de los mayores peligros está relacionado con la descarga de archivos desconocidos. Aunque puedan parecer inofensivos, muchos de ellos ocultan software malicioso que, una vez instalado en el dispositivo, puede comenzar a monitorear o incluso controlar las actividades del usuario.

Los ciberdelincuentes suelen camuflar virus, troyanos o programas espía en documentos PDF, archivos comprimidos e incluso imágenes. Al abrirlos, el malware puede robar información personal, contraseñas, datos bancarios o tomar el control del dispositivo sin que la víctima lo note.

Asimismo, existe una técnica ampliamente utilizada para obtener información sensible conocida como phishing. A través de WhatsApp, es común recibir archivos o enlaces que aparentan ser facturas, comprobantes de pago o mensajes urgentes de empresas reconocidas. Al interactuar con ellos, el usuario puede ser redirigido a páginas falsas que imitan sitios oficiales y terminan robando sus datos.

La prevención y la desconfianza razonable son claves para evitar caer en estafas digitales. Foto: Getty Images / Meta - WhatsApp

Para evitar caer en este tipo de trampas, que suelen parecer muy reales, lo más recomendable es desconfiar y actuar con cautela. Desde el Centro de Ayuda de WhatsApp aconsejan utilizar las herramientas de seguridad disponibles en la aplicación, como desactivar la descarga automática de archivos y bloquear remitentes desconocidos, con el fin de reducir el riesgo de convertirse en una nueva víctima de estos delitos digitales.