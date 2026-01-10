Tecnología

Alerta en WhatsApp: así puede proteger su cuenta del espionaje digital y los fraudes que amenazan sus datos personales

El servicio de mensajería advierte sobre la presencia de actores malintencionados que intentan infiltrarse en los dispositivos mediante enlaces maliciosos o descargas fraudulentas.

10 de enero de 2026, 10:55 a. m.
En una época marcada por el aumento de los fraudes, el espionaje digital y el uso de software malicioso, los usuarios deben estar cada vez más atentos a la forma en que gestionan sus cuentas, especialmente en las aplicaciones de mensajería, donde se intercambia una gran cantidad de información personal.

En ese contexto, WhatsApp —uno de los servicios más utilizados en el mundo, con millones de usuarios activos— se apoya en tecnologías de seguridad avanzadas y en un monitoreo constante de posibles amenazas para proteger los datos de su comunidad.

Todos los mensajes y llamadas están resguardados por el cifrado de extremo a extremo, un sistema que impide que terceros, incluida la propia aplicación, puedan acceder al contenido mientras se transmite de un dispositivo a otro. Esta capa de seguridad, subraya la compañía, constituye la base de la privacidad dentro de la aplicación.

No obstante, el riesgo no se limita únicamente a la interceptación de mensajes. WhatsApp advierte sobre la actividad de empresas de spyware comercial y otros actores malintencionados que buscan infiltrarse en los teléfonos móviles. Estas amenazas suelen explotar vulnerabilidades en las aplicaciones o en los sistemas operativos, o recurren a engaños como enlaces maliciosos y descargas fraudulentas para instalar malware, con el fin de robar información personal, dañar el dispositivo o vulnerar la privacidad del usuario.

Pilas si su celular se queda sin señal: delincuentes usan este sofisticado método para vaciar cuentas bancarias

Frente a este panorama, la plataforma asegura que sus equipos trabajan de manera permanente para detectar comportamientos anómalos, anticiparse a nuevas técnicas de ataque y añadir capas adicionales de protección. Este esfuerzo se apoya en reportes de seguridad, sistemas automatizados y la colaboración con expertos, investigadores y otras empresas del sector tecnológico.

Sin embargo, la prevención también depende del usuario. Entre las principales recomendaciones están mantener el sistema operativo y las aplicaciones siempre actualizadas, desconfiar de enlaces o archivos provenientes de contactos desconocidos y evitar la instalación de aplicaciones desde fuentes no oficiales.

Asimismo, activar funciones de seguridad adicionales, como la verificación en dos pasos, reduce de forma significativa el riesgo de accesos no autorizados.

WhatsApp integrará en su plataforma una nueva herramienta de detección de enlaces maliciosos, ofreciendo a los usuarios una mayor protección frente a amenazas digitales presentes en los mensajes.
Todos los mensajes y llamadas están protegidos mediante cifrado de extremo a extremo. Foto: Getty Images

En caso de que la plataforma detecte que un dispositivo pudo haber estado bajo amenaza, Meta puede contactar directamente al usuario a través de un chat oficial dentro de la aplicación. Estas comunicaciones se identifican claramente con un mensaje del sistema y una marca de verificación azul junto al nombre “Soporte de WhatsApp”, una señal clave para diferenciarlas de posibles intentos de estafa.

La tecnología cumple un papel central, pero la atención y las buenas prácticas diarias de los usuarios siguen siendo determinantes para mantener a salvo la información personal y las conversaciones privadas.

