Tecnología

Si nota esto en su cuenta de WhatsApp, es momento de activar esta función porque podrían estar espiando sus conversaciones

La gran popularidad de este servicio de mensajería lo convierte en un objetivo atractivo para quienes intentan espiar conversaciones ajenas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
5 de enero de 2026, 1:41 p. m.
WhatsApp es una aplicación objeto de ataque de los ciberdelincuentes.
WhatsApp es una aplicación objeto de ataque de los ciberdelincuentes. Foto: Getty Images

Uno de los mayores temores de los usuarios hoy en día es ser espiados por personas que buscan acceder a sus datos personales y financieros con fines delictivos. WhatsApp, con más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, es una de las aplicaciones más populares. Sin embargo, esta popularidad también ha incrementado los riesgos de espionaje.

Según eleconomista.es, aunque WhatsApp cuenta con cifrado de extremo a extremo, uno de los métodos más comunes para espiar una cuenta es el acceso físico al teléfono. Si alguien tiene el dispositivo aunque sea por unos minutos, puede abrir la aplicación, revisar conversaciones, archivos y contactos, o incluso vincular la cuenta a otro equipo mediante WhatsApp Web, sin que el propietario lo note de inmediato.

“El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp se aplica cuando chateas con otra persona. Este cifrado mantiene tus mensajes y llamadas privadas entre tú y tu interlocutor. Nadie fuera del chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos, escucharlos o compartirlos”, explican desde el Centro de Ayuda de la plataforma.

Este proceso suele pasar desapercibido y provoca que la memoria del teléfono se reduzca con rapidez.
WhatsApp es una aplicación que almacena información sensible. Foto: Getty Images

Algunas señales de intrusión incluyen mensajes marcados como leídos sin haberlos abierto, batería que se agota rápidamente o actividad inusual en los chats.

Tecnología

Expertos advierten sobre tecnología peligrosa en juguetes que podrían causar daños irreversibles en la vista de los niños

Tecnología

Si su televisor no tiene conexión a internet, conectando este pequeño dispositivo puede ver películas y series sin problema

Tecnología

WhatsApp: dónde se guardan los archivos multimedia en Android y cómo acceder a ellos

Tecnología

Fallos en Grok, la IA de Elon Musk, facilitaron la generación de contenido prohibido: la compañía adoptó medidas inmediatas

Tecnología

Pilas porque estos tres electrodomésticos que tiene en su cocina estarían aumentando el precio en el recibo de luz

Tecnología

La exposición temprana a pantallas en niños podría tener graves consecuencias para la salud, según reveló un nuevo estudio

Tecnología

Si usted conecta y desconecta el celular mientras está cargando, tenga cuidado porque podría perjudicar la batería

Tecnología

Las tres prácticas formas de liberar espacio de almacenamiento en su celular para acelerar el rendimiento y velocidad

Tecnología

Qué hacer si pierde el acceso a su cuenta de WhatsApp y cómo recuperarla paso a paso

Tecnología

¿Memoria llena? Este es el infalible truco para vaciar la papelera de WhatsApp y tener espacio para las fotos en Año Nuevo

Si el celular se pierde o es robado, este truco permite localizarlo de inmediato y evitar la pérdida de información sensible

Otra forma frecuente de espionaje ocurre a través de WhatsApp Web. Al escanear el código QR desde el teléfono de la víctima, un tercero puede sincronizar la cuenta en su propio computador y leer los mensajes en tiempo real. Muchas personas olvidan cerrar sesiones activas, lo que permite que el acceso se mantenga durante semanas o incluso meses.

Otros indicios de que alguien podría estar espiando incluyen retrasos en las notificaciones, un móvil que se calienta sin motivo aparente, conversaciones archivadas sin que el usuario lo recuerde o llamadas que se cortan abruptamente. Estos comportamientos anómalos deben tomarse en serio, ya que reflejan manipulación y acceso no autorizado a los datos personales.

Así puede enviar estos mensajes de felicitación a sus amigos y familiares.
Proteger la cuenta de WhatsApp es clave para no perder datos e información importantes. Foto: AFP

Para proteger la cuenta, tras cerrar todas las sesiones activas, es fundamental activar la verificación en dos pasos, que solicita un PIN de seis dígitos cada vez que alguien intente registrar el número en otro dispositivo. También se recomienda usar la protección biométrica (huella o FaceID), que añade una segunda barrera de seguridad incluso si alguien tiene acceso físico al teléfono.

Más de Tecnología

"Un juguete seguro para un niño de 10 años puede ser peligroso para uno de cinco", explicó el experto.

Expertos advierten sobre tecnología peligrosa en juguetes que podrían causar daños irreversibles en la vista de los niños

WhatsApp es una aplicación objeto de ataque de los ciberdelincuentes.

Si nota esto en su cuenta de WhatsApp, es momento de activar esta función porque podrían estar espiando sus conversaciones

Quedarse sin internet puede ser un problema para las persona con Smart TV.

Si su televisor no tiene conexión a internet, conectando este pequeño dispositivo puede ver películas y series sin problema

Varios modelos populares como el Galaxy S5 y el iPhone 5 ya no podrán usar WhatsApp a partir de octubre de 2025.

WhatsApp: dónde se guardan los archivos multimedia en Android y cómo acceder a ellos

Un porcentaje reducido bastó para que Elon Musk fijara una fecha concreta sobre el futuro de la inteligencia artificial.

Fallos en Grok, la IA de Elon Musk, facilitaron la generación de contenido prohibido: la compañía adoptó medidas inmediatas

Los electrodomésticos muy viejos pueden no ser tan eficientes.

Pilas porque estos tres electrodomésticos que tiene en su cocina estarían aumentando el precio en el recibo de luz

Relación entre pantallas y desarrollo cerebral temprano en niños.

La exposición temprana a pantallas en niños podría tener graves consecuencias para la salud, según reveló un nuevo estudio

Con el paso del tiempo, es común que los celulares ya no rindan como al principio.

Si usted conecta y desconecta el celular mientras está cargando, tenga cuidado porque podría perjudicar la batería

Los íconos que acompañan a los puertos USB tienen una función informativa.

El símbolo de rayo que aparece junto al puerto USB de su computador tiene un significado que no conocía: para esto sirve

Gobiernos, líderes políticos, analistas y organizaciones internacionales reaccionaron ante la captura de Maduro.

Elon Musk tomó sorpresiva decisión que involucra a su empresa de internet satelital, Starlink, tras captura de Nicolás Maduro

Noticias Destacadas