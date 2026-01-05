Si nota esto en su cuenta de WhatsApp, es momento de activar esta función porque podrían estar espiando sus conversaciones

Uno de los mayores temores de los usuarios hoy en día es ser espiados por personas que buscan acceder a sus datos personales y financieros con fines delictivos. WhatsApp, con más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, es una de las aplicaciones más populares. Sin embargo, esta popularidad también ha incrementado los riesgos de espionaje.

Según eleconomista.es, aunque WhatsApp cuenta con cifrado de extremo a extremo, uno de los métodos más comunes para espiar una cuenta es el acceso físico al teléfono. Si alguien tiene el dispositivo aunque sea por unos minutos, puede abrir la aplicación, revisar conversaciones, archivos y contactos, o incluso vincular la cuenta a otro equipo mediante WhatsApp Web, sin que el propietario lo note de inmediato.

“El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp se aplica cuando chateas con otra persona. Este cifrado mantiene tus mensajes y llamadas privadas entre tú y tu interlocutor. Nadie fuera del chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos, escucharlos o compartirlos”, explican desde el Centro de Ayuda de la plataforma.

WhatsApp es una aplicación que almacena información sensible. Foto: Getty Images

Algunas señales de intrusión incluyen mensajes marcados como leídos sin haberlos abierto, batería que se agota rápidamente o actividad inusual en los chats.

Otra forma frecuente de espionaje ocurre a través de WhatsApp Web. Al escanear el código QR desde el teléfono de la víctima, un tercero puede sincronizar la cuenta en su propio computador y leer los mensajes en tiempo real. Muchas personas olvidan cerrar sesiones activas, lo que permite que el acceso se mantenga durante semanas o incluso meses.

Otros indicios de que alguien podría estar espiando incluyen retrasos en las notificaciones, un móvil que se calienta sin motivo aparente, conversaciones archivadas sin que el usuario lo recuerde o llamadas que se cortan abruptamente. Estos comportamientos anómalos deben tomarse en serio, ya que reflejan manipulación y acceso no autorizado a los datos personales.

Proteger la cuenta de WhatsApp es clave para no perder datos e información importantes. Foto: AFP

Para proteger la cuenta, tras cerrar todas las sesiones activas, es fundamental activar la verificación en dos pasos, que solicita un PIN de seis dígitos cada vez que alguien intente registrar el número en otro dispositivo. También se recomienda usar la protección biométrica (huella o FaceID), que añade una segunda barrera de seguridad incluso si alguien tiene acceso físico al teléfono.