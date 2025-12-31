Contestar una simple videollamada puede dejar sus cuentas bancarias en ceros: así es como delincuentes estafan por WhatsApp

Uno de los mayores temores hoy en día para cualquier ciudadano es convertirse en víctima de una estafa o fraude digital. Este tipo de delitos no solo puede dejar las cuentas bancarias vacías, sino también exponer datos personales que terminan en manos de ciberdelincuentes, lo que abre la puerta a un sinfín de delitos informáticos.

Las estafas digitales se han convertido en una de las principales amenazas para los usuarios de internet. A medida que la vida cotidiana se traslada cada vez más al entorno digital —compras, trámites bancarios, trabajo y comunicación—, los criminales perfeccionan sus métodos para engañar, robar información y vaciar cuentas en cuestión de minutos.

Correos electrónicos falsos, mensajes de texto alarmantes, llamadas que suplantan a bancos o entidades oficiales y enlaces aparentemente inofensivos forman parte de las estrategias más habituales, que evolucionan constantemente para ganar credibilidad.

Hoy en día, la tecnología se presta para que delincuentes perpetren delitos informáticos. Foto: Getty Images

El phishing, una de las técnicas más comunes, consiste en hacerse pasar por empresas reconocidas o instituciones públicas con el objetivo de obtener contraseñas, datos personales o información financiera. Estas estafas ya no se limitan a mensajes mal redactados: hoy utilizan logotipos reales, un lenguaje convincente e incluso información personal obtenida previamente para resultar más creíbles.

Precisamente por su efectividad, la suplantación de identidad de entidades bancarias se ha convertido en una de las tácticas preferidas por los delincuentes, ya que les permite obtener grandes beneficios económicos a costa de sus víctimas.

El medio español eleconomista.es advierte que este tipo de estafa mantiene en vilo no solo a los ciudadanos de ese país, sino también a usuarios de distintas partes del mundo. Los ataques se realizan principalmente a través de WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas por su practicidad, pero que al mismo tiempo se ha convertido en un terreno fértil para la actividad criminal.

En estos casos, los ciberdelincuentes se hacen pasar por el banco de la víctima mediante perfiles falsos y alertan de un supuesto problema urgente con la cuenta o la tarjeta. Para “solucionarlo”, solicitan una videollamada y piden compartir la pantalla. Si la víctima accede e introduce sus claves en la aplicación bancaria, los estafadores las capturan y acceden a la cuenta para robar el dinero.

La ciberdelincuencia es un problema que ha aumentado en los últimos años. Foto: Getty Images

A este escenario se suma el uso cada vez más preocupante de la inteligencia artificial. Los estafadores emplean herramientas capaces de generar textos, voces e incluso vídeos falsos con un alto grado de realismo, lo que dificulta distinguir una comunicación legítima de un engaño. Los llamados deepfakes y las suplantaciones de identidad avanzadas elevan aún más el nivel de riesgo, especialmente entre personas poco familiarizadas con estas tecnologías.

Ante este panorama, la prevención se vuelve clave. Desconfiar de mensajes inesperados, evitar enlaces sospechosos, no compartir datos personales por canales no oficiales y activar la verificación en dos pasos son medidas básicas, pero eficaces, para reducir el riesgo de caer en una estafa digital.