Tecnología

Contestar una simple videollamada puede dejar sus cuentas bancarias en ceros: así es como delincuentes estafan por WhatsApp

El auge de las redes sociales y las plataformas de mensajería instantánea ha abierto una nueva vía para los ciberdelincuentes.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
31 de diciembre de 2025, 2:44 p. m.
Por medio de falsas conversaciones, delincuentes buscan estafar.
Por medio de falsas conversaciones, delincuentes buscan estafar. Foto: Getty Images

Uno de los mayores temores hoy en día para cualquier ciudadano es convertirse en víctima de una estafa o fraude digital. Este tipo de delitos no solo puede dejar las cuentas bancarias vacías, sino también exponer datos personales que terminan en manos de ciberdelincuentes, lo que abre la puerta a un sinfín de delitos informáticos.

Las estafas digitales se han convertido en una de las principales amenazas para los usuarios de internet. A medida que la vida cotidiana se traslada cada vez más al entorno digital —compras, trámites bancarios, trabajo y comunicación—, los criminales perfeccionan sus métodos para engañar, robar información y vaciar cuentas en cuestión de minutos.

Correos electrónicos falsos, mensajes de texto alarmantes, llamadas que suplantan a bancos o entidades oficiales y enlaces aparentemente inofensivos forman parte de las estrategias más habituales, que evolucionan constantemente para ganar credibilidad.

Hoy, con protocolos como TLS, las comunicaciones se blindan mediante cifrado, reduciendo riesgos y ofreciendo mayor privacidad en los dispositivos móviles.
Hoy en día, la tecnología se presta para que delincuentes perpetren delitos informáticos. Foto: Getty Images

El phishing, una de las técnicas más comunes, consiste en hacerse pasar por empresas reconocidas o instituciones públicas con el objetivo de obtener contraseñas, datos personales o información financiera. Estas estafas ya no se limitan a mensajes mal redactados: hoy utilizan logotipos reales, un lenguaje convincente e incluso información personal obtenida previamente para resultar más creíbles.

Tecnología

La feria CES 2026 abre el año tecnológico con grandes anuncios en inteligencia artificial y robótica

Tecnología

Mensajes de Año Nuevo 2026: frases de felicitación para no quedar mal con familia, pareja y amigos

Tecnología

Sin desconectar la nevera en vacaciones: trucos efectivos para reducir el consumo de energía

Tecnología

Un clic lo cambia todo: así funcionan los algoritmos que deciden lo que ve en redes sociales y plataformas de streaming

Tecnología

El líquido menos apropiado para limpiar la pantalla de su Smart TV: si lo utiliza, podría arruinar por completo la pantalla

Tecnología

Así es el ritual para ‘salir de deudas’ en 2026, según la inteligencia artificial

Tecnología

El mensaje ‘prohibido’ que no debe abrir; podría ser víctima de una estafa en fin de año

Tecnología

Si recibe un paquete que pidió por internet, haga esto con la etiqueta de datos personales para evitar ser víctima de estafa

Tecnología

No caiga en la estafa de ‘Stranger Things, último capítulo del 31 de diciembre’: hacen público cómo están operando

Tecnología

Presunto delincuente que llama desde las cárceles confesó cómo se hacen los robos a las cuentas de WhatsApp

Fact-checking efectivo: cuándo y cómo reducir la difusión de noticias falsas en redes sociales

Precisamente por su efectividad, la suplantación de identidad de entidades bancarias se ha convertido en una de las tácticas preferidas por los delincuentes, ya que les permite obtener grandes beneficios económicos a costa de sus víctimas.

El medio español eleconomista.es advierte que este tipo de estafa mantiene en vilo no solo a los ciudadanos de ese país, sino también a usuarios de distintas partes del mundo. Los ataques se realizan principalmente a través de WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas por su practicidad, pero que al mismo tiempo se ha convertido en un terreno fértil para la actividad criminal.

En estos casos, los ciberdelincuentes se hacen pasar por el banco de la víctima mediante perfiles falsos y alertan de un supuesto problema urgente con la cuenta o la tarjeta. Para “solucionarlo”, solicitan una videollamada y piden compartir la pantalla. Si la víctima accede e introduce sus claves en la aplicación bancaria, los estafadores las capturan y acceden a la cuenta para robar el dinero.

Una firma especializada alertó que los criminales digitales han encontrado en esta técnica un camino fácil para robar accesos.
La ciberdelincuencia es un problema que ha aumentado en los últimos años. Foto: Getty Images

A este escenario se suma el uso cada vez más preocupante de la inteligencia artificial. Los estafadores emplean herramientas capaces de generar textos, voces e incluso vídeos falsos con un alto grado de realismo, lo que dificulta distinguir una comunicación legítima de un engaño. Los llamados deepfakes y las suplantaciones de identidad avanzadas elevan aún más el nivel de riesgo, especialmente entre personas poco familiarizadas con estas tecnologías.

Ante este panorama, la prevención se vuelve clave. Desconfiar de mensajes inesperados, evitar enlaces sospechosos, no compartir datos personales por canales no oficiales y activar la verificación en dos pasos son medidas básicas, pero eficaces, para reducir el riesgo de caer en una estafa digital.

Más de Tecnología

La CES 2025 ha sido el marco para la presentación de los diferentes avances tecnológicos de cada una de las marcas del mundo.

La feria CES 2026 abre el año tecnológico con grandes anuncios en inteligencia artificial y robótica

Por medio de falsas conversaciones, delincuentes buscan estafar.

Contestar una simple videollamada puede dejar sus cuentas bancarias en ceros: así es como delincuentes estafan por WhatsApp

Mensaje de Año Nuevo vía WhatsApp. Imagen de referencia.

Mensajes de Año Nuevo 2026: frases de felicitación para no quedar mal con familia, pareja y amigos

La nevera ocupa un papel central, ya que su funcionamiento es continuo durante todo el día y la noche, convirtiéndose en uno de los dispositivos que más repercuten en la factura mensual.

Sin desconectar la nevera en vacaciones: trucos efectivos para reducir el consumo de energía

Qué es y cómo funciona el algoritmo de recomendación.

Un clic lo cambia todo: así funcionan los algoritmos que deciden lo que ve en redes sociales y plataformas de streaming

Las pantallas de los televisores modernos, ya sean LED, OLED o LCD, son piezas tecnológicas sofisticadas que requieren un manejo cuidadoso.

El líquido menos apropiado para limpiar la pantalla de su Smart TV: si lo utiliza, podría arruinar por completo la pantalla

Reducir el uso del crédito aparece como uno de los principales objetivos financieros del nuevo año.

Así es el ritual para ‘salir de deudas’ en 2026, según la inteligencia artificial

Mensajes que prometen pagos o beneficios suelen ocultar intentos de estafa.

El mensaje ‘prohibido’ que no debe abrir; podría ser víctima de una estafa en fin de año

Entre cadenas y reenvíos, algunos mensajes de Año Nuevo pierden sensibilidad frente a realidades personales.

Mejor no los envié; los mensajes poco sensibles que no debería compartir por WhatsApp en año nuevo

Entre las cábalas de fin de año, un ritual destaca por su relación con el compromiso.

Inteligencia artificial responde cuál es el ritual más efectivo que debe hacer este 31 de diciembre para encontrar pareja

Noticias Destacadas