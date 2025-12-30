El mensaje ‘prohibido’ que no debe abrir; podría ser víctima de una estafa en fin de año

A pocos días de que termine el año, las alertas por estafas digitales vuelven a encenderse, Mientras muchas personas están concentradas en cerrar pendientes, planear viajes o cumplir compromisos económicos, los delincuentes aprovechan ese escenario de prisa y distracción para intentar engañar con mensajes que aparentan ser inofensivos, pero que pueden vaciar cuentas o robar información personal.

En esta época, los intentos de fraude suelen multiplicarse. De acuerdo con reportes recientes de la firma de ciberseguridad Kaspersky, los estafadores intensifican sus estrategias en los últimos días de diciembre, cuando aumenta el número de pagos, transferencias y trámites en línea. La urgencia por “resolver rápido” se convierte en el mejor aliado de quienes buscan engañar.

Cuando un mensaje parece una buena noticia

Uno de los ganchos más usados es el aviso de un supuesto dinero recibido. El mensaje llega por correo electrónico, SMS o aplicaciones de mensajería y anuncia que hay una transferencia, un pago o un premio esperando ser reclamado. Para hacerlo efectivo, se invita a la persona a abrir un enlace incluido en el texto.

Al ingresar, la víctima es redirigida a páginas que imitan plataformas conocidas, billeteras digitales o incluso portales de juegos. Todo luce real: logotipos, colores y mensajes convincentes.

Un aviso inesperado en el celular puede convertirse en el inicio de una estafa. Foto: Getty Images

Sin embargo, el sitio pide realizar un pequeño pago “administrativo” o completar un registro con datos personales para liberar el dinero. En realidad, no existe ningún pago pendiente: el objetivo es quedarse con la plata enviada y con la información privada de quien cayó en la trampa.

El anzuelo para atacar las víctimas

El phishing se trata de una técnica en la que los delincuentes se hacen pasar por entidades legítimas, bancos, empresas de servicios, comercios o plataformas digitales, para inducir a las personas a compartir contraseñas, números de tarjetas o documentos personales.

Un enlace sospechoso basta para poner en riesgo datos personales y cuentas. Foto: Getty Images

El éxito del phishing no está en la tecnología, sino en la manipulación emocional, los mensajes suelen apelar a la urgencia, al miedo o a la ilusión de una ganancia inesperada.

En fechas como fin de año, cuando el volumen de transacciones aumenta y la atención disminuye, estos fraudes encuentran terreno fértil.