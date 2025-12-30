Tecnología

El mensaje ‘prohibido’ que no debe abrir; podría ser víctima de una estafa en fin de año

A pocos días de que termine el año, los mensajes engañosos vuelven a circular con mayor fuerza en medios digitales.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

31 de diciembre de 2025, 3:16 a. m.
Los delincuentes aprovechan la distracción típica de las fiestas para engañar.
Los delincuentes aprovechan la distracción típica de las fiestas para engañar. Foto: Getty Images/iStockphoto

A pocos días de que termine el año, las alertas por estafas digitales vuelven a encenderse, Mientras muchas personas están concentradas en cerrar pendientes, planear viajes o cumplir compromisos económicos, los delincuentes aprovechan ese escenario de prisa y distracción para intentar engañar con mensajes que aparentan ser inofensivos, pero que pueden vaciar cuentas o robar información personal.

En esta época, los intentos de fraude suelen multiplicarse. De acuerdo con reportes recientes de la firma de ciberseguridad Kaspersky, los estafadores intensifican sus estrategias en los últimos días de diciembre, cuando aumenta el número de pagos, transferencias y trámites en línea. La urgencia por “resolver rápido” se convierte en el mejor aliado de quienes buscan engañar.

Cuando un mensaje parece una buena noticia

Uno de los ganchos más usados es el aviso de un supuesto dinero recibido. El mensaje llega por correo electrónico, SMS o aplicaciones de mensajería y anuncia que hay una transferencia, un pago o un premio esperando ser reclamado. Para hacerlo efectivo, se invita a la persona a abrir un enlace incluido en el texto.

Al ingresar, la víctima es redirigida a páginas que imitan plataformas conocidas, billeteras digitales o incluso portales de juegos. Todo luce real: logotipos, colores y mensajes convincentes.

Tecnología

Así es el ritual para ‘salir de deudas’ en 2026, según la inteligencia artificial

Tecnología

Mejor no los envié; los mensajes poco sensibles que no debería compartir por WhatsApp en año nuevo

Tecnología

Inteligencia artificial responde cuál es el ritual más efectivo que debe hacer este 31 de diciembre para encontrar pareja

Tecnología

Elon Musk admitió que YouTube es mejor que X en un aspecto: el magnate ordenó “subir los pagos”

Tecnología

Por primera vez en la historia, la “Radio del Juicio Final” tuvo un nuevo sonido que desconcertó al mundo

Tecnología

¿Se cayó el internet? Estas son las soluciones rápidas que puede aplicar desde casa

Tecnología

Si usa auriculares con frecuencia, tenga cuidado con los excesos: podría estar en riesgo su salud auditiva

Gente

“Con fe y amor intactos”: el mensaje de fin de año de la novia de Epa Colombia que tocó corazones

Noticias Estados Unidos

Marco Rubio traza el balance del poder estadounidense y anticipa un giro decisivo en la política global

Política

Un exministro de Petro publicó un mensaje que desató la molestia del presidente: “Análisis bien tonto e insípido”

Tomar acciones a tiempo es la solución para evitar ser víctima de los delincuentes.
Un aviso inesperado en el celular puede convertirse en el inicio de una estafa. Foto: Getty Images

Sin embargo, el sitio pide realizar un pequeño pago “administrativo” o completar un registro con datos personales para liberar el dinero. En realidad, no existe ningún pago pendiente: el objetivo es quedarse con la plata enviada y con la información privada de quien cayó en la trampa.

Si recibe un paquete que pidió por internet, haga esto con la etiqueta de datos personales para evitar ser víctima de estafa

El anzuelo para atacar las víctimas

El phishing se trata de una técnica en la que los delincuentes se hacen pasar por entidades legítimas, bancos, empresas de servicios, comercios o plataformas digitales, para inducir a las personas a compartir contraseñas, números de tarjetas o documentos personales.

Las estafas digitales aprovechan los días festivos y el alto uso del celular.
Un enlace sospechoso basta para poner en riesgo datos personales y cuentas. Foto: Getty Images

El éxito del phishing no está en la tecnología, sino en la manipulación emocional, los mensajes suelen apelar a la urgencia, al miedo o a la ilusión de una ganancia inesperada.

En fechas como fin de año, cuando el volumen de transacciones aumenta y la atención disminuye, estos fraudes encuentran terreno fértil.

Más de Tecnología

Reducir el uso del crédito aparece como uno de los principales objetivos financieros del nuevo año.

Así es el ritual para ‘salir de deudas’ en 2026, según la inteligencia artificial

Mensajes que prometen pagos o beneficios suelen ocultar intentos de estafa.

El mensaje ‘prohibido’ que no debe abrir; podría ser víctima de una estafa en fin de año

Entre cadenas y reenvíos, algunos mensajes de Año Nuevo pierden sensibilidad frente a realidades personales.

Mejor no los envié; los mensajes poco sensibles que no debería compartir por WhatsApp en año nuevo

Entre las cábalas de fin de año, un ritual destaca por su relación con el compromiso.

Inteligencia artificial responde cuál es el ritual más efectivo que debe hacer este 31 de diciembre para encontrar pareja

Las quejas por ingresos desiguales llevaron a la red social X a revisar su sistema de pagos.

Elon Musk admitió que YouTube es mejor que X en un aspecto: el magnate ordenó “subir los pagos”

La transmisión que rara vez varía sorprendió a oyentes de todo el mundo.

Por primera vez en la historia, la “Radio del Juicio Final” tuvo un nuevo sonido que desconcertó al mundo

Lo primero es probar la conexión en varios equipos, como teléfonos móviles y computadoras.

¿Se cayó el internet? Estas son las soluciones rápidas que puede aplicar desde casa

Los factores más determinantes de daño auditivo siguen siendo el volumen y el tiempo total de exposición.

Si usa auriculares con frecuencia, tenga cuidado con los excesos: podría estar en riesgo su salud auditiva

Nueva función de Gemini permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial.

Gemini lanza nueva función que permite identificar vídeos creados con inteligencia artificial: así puede hacerlo

El documento “Paz Electoral Compromete a la Procuraduría para actuar como garante de un proceso libre y seguro.

Fact-checking efectivo: cuándo y cómo reducir la difusión de noticias falsas en redes sociales

Noticias Destacadas