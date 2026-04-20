Confuso mensaje que publicó Gustavo Petro generó revuelo en redes sociales: “Y esta no es la cuenta parodia”

En medio de la agenda de trabajo que realizó el presidente Gustavo Petro en Barcelona, España, publicó un llamativo mensaje en su cuenta de X, el cual no pasó desapercibido y desató una ola de comentarios.

Último ‘ranking’ de presidentes mejor y peor valorados: ¿dónde se ubicó Gustavo Petro?

Debido al confuso contenido de la publicación, el senador electo por el Centro Democrático, Andrés Forero, manifestó en sus redes sociales: “Y esta no es la cuenta parodia…”.

En el mensaje, el mandatario expresó: “Expandir la vida en las estrellas no es una parte de mi programa presidencial, es la misión de la humanidad, solo posible cuando la humanidad se hermane”.

“Hay dos métodos por ahora posibles, el desarrollo del programa espacial que ahora desarrolla la Nasa transformado de nacional en multinacional, o continuar la idea de Einstein acerca de que la luz es al mismo tiempo onda y corpúsculo, es decir materia”, recalcó Petro.

Así, recibió agudas críticas de varios usuarios de X: “Falso. Einstein explicó la dualidad onda-corpúsculo de la luz, pero los fotones NO son materia. Tienen masa en reposo cero”.

Otro internauta le pasó una fuerte factura: “Presidente, el problema no es soñar en grande; es confundir gobernar con divagar. Mientras usted mezcla trenes interoceánicos, fibra óptica, Nasa y hasta a Albert Einstein en un mismo párrafo, el país sigue esperando lo básico: proyectos estructurados, ejecutados y terminados. La gestión pública no se mide en metáforas cósmicas, sino en obras concretas. Y ahí es donde su gobierno solo se queda en palabras”.

“Presidente, usted se despiporrió en matemática cuántica tratando de responderme. Más bien indíquenos dónde podemos ver el video de su gente devolviéndole los 500 millones de pesos a la gente de Papá Pitufo o de dónde salió la plata para los votos en la costa de Benedetti”, expresó un usuario de X.

Finalmente, también señalaron en redes sociales: “Y esta triste historia terminará como comenzó; sin virus, sin estrellas, sin expansión… y con contracción, pobreza, muerte, la salud desbaratada y la economía destrozada. Petro habló en Naciones Unidas como si estuviera descifrando el universo, pero ni entendió el mundo ni supo administrar Colombia. Mucha retórica sideral, nulogobierno”.