El ranking de abril de 2026 sobre la imagen de los presidentes de Latinoamérica muestra una marcada diferencia entre los líderes mejor y peor valorados por sus ciudadanos.

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En la parte alta de la lista destaca Nayib Bukele, quien encabeza el ranking con un sólido 70,1 % de aprobación, consolidándose como el mandatario con mayor respaldo en la región. Le sigue Claudia Sheinbaum con 69,8 %, muy cerca del primer lugar, lo que refleja un alto nivel de aceptación en su país.

El tercer puesto lo ocupa Rodrigo Chaves con 59,5 %, cerrando el grupo de los tres mejor evaluados.

El ranking fue publicado por CB GLOBAL DATA Foto: CB GLOBAL DATA

En contraste, el ranking también evidencia los niveles más bajos de aprobación. José María Balcázar se ubica en el último lugar con apenas 17,9 % de imagen positiva, siendo el peor valorado.

Por encima de él aparece Delcy Rodríguez con 27,5%, seguida por José Raúl Mulino con 34,1%, completando el grupo de menor aprobación.

En cuanto a la evolución respecto al mes anterior, Rodrigo Chaves registra el mayor crecimiento, con un aumento de 2,7 puntos porcentuales, lo que refuerza su posición en el podio.

Por el contrario, José María Balcázar presenta la caída más pronunciada, con una disminución de 7,3 puntos, acentuando su débil percepción pública. En conjunto, el ranking refleja una región con liderazgos muy polarizados en términos de aprobación ciudadana.

Los datos muestran una magen muy mala de más del 32% Foto: CB GLOBAL DATA

En el ranking de abril de 2026 de CB Global Data, el presidente Gustavo Petro se ubica en la posición número 12. Su imagen positiva es del 38.2%, compuesta por un 16.7% de percepción “muy buena” y un 21.5% “buena”.

Por el contrario, su imagen negativa alcanza el 57.5% (sumando un 32.5% de “muy mala” y un 25.0% de “mala”).

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Los datos reflejan una tendencia a la baja, ya que su aprobación descendió frente al 39.7% registrado en marzo. La encuesta en Colombia contó con una muestra de 2,590 casos y un margen de error del 1.9%.

Esta encuesta, realizada por CB Consultora en abril de 2026, evalúa la imagen de los presidentes en 18 países de Latinoamérica.

El estudio se basó en una muestra total de 40,528 personas mayores de 18 años, con un promedio de entre 2,001 y 2,701 encuestados por país, utilizando la técnica de recolección digital CB CAWI Research.

Nayib Bukele es uno de los presidentes mejor valorados Foto: CB Global Data

La investigación cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error que varía entre el +/- 1.9% y 2.2% según el país.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 13 y el 18 de abril de 2026, empleando un procedimiento de muestreo estratificado por distritos nacionales para garantizar la representatividad por género, edad y nivel socioeconómico.