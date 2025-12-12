Suscribirse

Gustavo Petro defiende así sus explicaciones cuánticas. Habla de la física, de los átomos y de Einstein. “Me dicen loco”

El presidente explicó en un trino sus declaraciones. “Einstein fue un físico cuántico y en general toda la física montada sobre el estudio del átomo y sus movimientos”, aseguró.

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 12:53 p. m.
Gustavo Petro habló de Einstein y la física cuántica | Foto: Fotomontaje SEMANA/Presidencia/ Getty

El presidente Gustavo Petro volvió a levantar una ola de comentarios por sus explicaciones científicas. En una reciente reunión con su gabinete, el primer mandatario utilizó la física cuántica para dar un ejemplo, pero al final dijo: “No sigo hablando porque ahí me dicen loco y me sacan de la Presidencia”.

En un trino posterior, Petro defendió el uso de esos términos científicos en sus discursos. “Caer en el negacionismo científico es lo peor que puede hacer una sociedad o una persona. El tema central es que las sociedades serán más ricas en el futuro por la capacidad computacional que alcancen y el volumen de datos que puedan gestionar”, dijo.

Y, luego, le puso un toque geopolítico: “Por eso compiten EE. UU. y China. He querido que Colombia entre a esta capacidad computacional y haga con sus datos, sobre biodiversidad sobre todo, una “nube” de datos soberana. Es decir, que sus datos se alojen en Colombia. Y no en el exterior. Ese es el proyecto que se adelanta. Tenaz que personas como la que aquí abajo se expresan, nos lleven a niveles de negacionismo y rechazo de esta manera, desinformando. La capacidad computacional, hoy está determinada por los descubrimientos de la física cuántica. Einstein fue un físico cuántico y en general toda la física montada sobre el estudio del átomo y sus movimientos".

