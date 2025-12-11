Suscribirse

Política

Gustavo Petro destapó quiénes están detrás de que el Gobierno de Donald Trump lo castigara drásticamente

El jefe de Estado dio los detalles a través de las redes sociales.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 7:07 p. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: AFP

El presidente de Gustavo Petro ha recibido varios golpes por parte del Gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y entre esos está la sanción que profirió en su contra el Departamento del Tesoro de EE. UU. al incluirlo en la lista Clinton, la cual tiene como consecuencia un bloqueo financiero absoluto.

Contexto: “Una vergüenza completamente”: alta funcionaria de la Casa de Nariño estremeció al Gobierno Petro con fuerte declaración

Otro de los golpes por parte de la administración Trump contra el mandatario fue el retiro de la visa para viajar a ese país.

Y frente a esas drásticas sanciones, este jueves, 11 de diciembre, Petro destapó quién, según él, está detrás de la radical postura que ha asumido Trump en su contra.

Gustavo Petro y Donald Trump
Sigue creciendo la confrontación entre Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Presidencia/AP

En un mensaje que publicó en el canal de WhatsApp que tiene el jefe de Estado, expresó: “Nunca he sido hostil a EE. UU., pero no acepto imposiciones basadas en desinformación alimentada por políticos colombianos aliados de mafias o por exmilitares señalados por graves violaciones de derechos humanos y negocios oscuros”.

Y agregó: “Trump es un hombre muy desinformado sobre Colombia. Es una lástima, porque desecha al país que más sabe de tráfico de cocaína”.

“Colombia ha realizado 1.446 combates y 13 bombardeos contra las mafias durante mi Gobierno, logrando incautar 2.700 toneladas de cocaína, la cifra más alta registrada en el mundo, equivalente a 32.000 millones de dosis que no llegaron a los países consumidores”, recalcó el jefe de Estado.

También dijo: “Se han destruido 18.000 laboratorios rudimentarios sin una sola muerte y 30.000 hectáreas de coca ya están inscritas por campesinos para sustitución, con apoyo de empresas privadas de EE. UU.”.

Esa desinformación terrible del presidente de los EE. UU. lo lleva a frases y acciones que no se pueden dirigir contra un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta a Colombia”, subrayó.

Finalmente, Gustavo Petro expresó en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos: “Invito a EE. UU. a apoyar el control del gran envío de cocaína por el mar territorial de Colombia. Juntos aceleraríamos la fabricación de embarcaciones en nuestra naval: lanchas de alta velocidad, fragatas portadoras de helicópteros y otras”.

Contexto: “Está incluido en la lista de narcos”: el mensaje que molestó a Gustavo Petro y motivó una aireada respuesta

“Colombia no necesita que vulneren su soberanía: somos los más interesados en frenar a las mafias que han dejado 300.000 víctimas en medio siglo, y este Estado ha enfrentado esa violencia con decisión”, manifestó Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos anuncia sanciones contra sobrinos de Maduro y buques que transporten crudo venezolano

2. Se cayó la designación de Jorge Iván Ospina como embajador de Colombia ante Palestina

3. Medicamento contaminado: FDA ordena retiro nacional de fármaco para la presión arterial

4. En medio de acción del Ejército, murió alias Maicol, cabecilla financiero del frente 57 de las disidencias de Farc

5. Estados Unidos emite advertencia mundial de viaje: estos países están bajo alerta por riesgo para ciudadanos y extranjeros

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.