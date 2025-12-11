Gustavo Petro destapó quiénes están detrás de que el Gobierno de Donald Trump lo castigara drásticamente

El presidente de Gustavo Petro ha recibido varios golpes por parte del Gobierno de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, y entre esos está la sanción que profirió en su contra el Departamento del Tesoro de EE. UU. al incluirlo en la lista Clinton, la cual tiene como consecuencia un bloqueo financiero absoluto.

Otro de los golpes por parte de la administración Trump contra el mandatario fue el retiro de la visa para viajar a ese país.

Y frente a esas drásticas sanciones, este jueves, 11 de diciembre, Petro destapó quién, según él, está detrás de la radical postura que ha asumido Trump en su contra.

Sigue creciendo la confrontación entre Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: Presidencia/AP

En un mensaje que publicó en el canal de WhatsApp que tiene el jefe de Estado, expresó: “Nunca he sido hostil a EE. UU., pero no acepto imposiciones basadas en desinformación alimentada por políticos colombianos aliados de mafias o por exmilitares señalados por graves violaciones de derechos humanos y negocios oscuros”.

Y agregó: “Trump es un hombre muy desinformado sobre Colombia. Es una lástima, porque desecha al país que más sabe de tráfico de cocaína”.

“Colombia ha realizado 1.446 combates y 13 bombardeos contra las mafias durante mi Gobierno, logrando incautar 2.700 toneladas de cocaína, la cifra más alta registrada en el mundo, equivalente a 32.000 millones de dosis que no llegaron a los países consumidores”, recalcó el jefe de Estado.

También dijo: “Se han destruido 18.000 laboratorios rudimentarios sin una sola muerte y 30.000 hectáreas de coca ya están inscritas por campesinos para sustitución, con apoyo de empresas privadas de EE. UU.”.

“Esa desinformación terrible del presidente de los EE. UU. lo lleva a frases y acciones que no se pueden dirigir contra un presidente elegido democráticamente por la mayoría de la sociedad colombiana. Así se irrespeta a Colombia”, subrayó.

Finalmente, Gustavo Petro expresó en medio de la tensión diplomática con Estados Unidos: “Invito a EE. UU. a apoyar el control del gran envío de cocaína por el mar territorial de Colombia. Juntos aceleraríamos la fabricación de embarcaciones en nuestra naval: lanchas de alta velocidad, fragatas portadoras de helicópteros y otras”.