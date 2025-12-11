“Está incluido en la lista de narcos”: el mensaje que molestó a Gustavo Petro y motivó una aireada respuesta

El exfiscal Francisco Barbosa arremetió con dureza en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, en un mensaje que no pasó desapercibido para el mandatario colombiano.

Barbosa, por medio de su cuenta personal en X, le recordó a Petro que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en la Lista Clinton, un fuerte castigo en el que se encuentran los narcotraficantes más peligrosos.

“Palabrería sin sentido. Petro le entregó el país a los narcotraficantes a través de la ‘paz total’, sacó a los narcos a las calles mediante sus solicitudes de levantamiento de órdenes de captura y, para rematar, miembros de su entorno compartieron inteligencia militar con las disidencias de las FARC —banda de narcotráfico en la frontera con Venezuela—, según el informe de Noticias Caracol de Ricardo Calderón”, dijo Barbosa.

Y avanzó en su agudo mensaje: “Sobre la cifra de incautaciones, debe aclararse que estas las mide el mismo Petro y su ministro de Defensa, parte de este gobierno mafioso que hay en Colombia. Por eso, las cifras de incautación son una fábula. Ni la Fiscalía entrega públicamente esas cifras como se hacía antes, ni hay un órgano independiente que las constate”.

Y recalcó: “Petro no saldrá de su laberinto. Hoy, está incluido en una lista de narcos por los Estados Unidos y no hay claridad sobre su suerte judicial. Lo dije en enero de 2023 al advertir que Pablo Escobar estaría feliz en su gobierno, no me equivoqué”.

La postura de Barbosa se dio por una declaración que dio Petro en una nueva sesión de su polémico consejo de ministros, el cual se llevó a cabo el miércoles de esta semana en la Casa de Nariño.

“Le he querido responder a Trump. Todo el mundo me dice que no lo haga porque enredo más la situación, enredo más mi circunstancia, pero yo creo que debo explicarle al pueblo qué pasa, las cosas que pasan”, dijo Gustavo Petro en ese encuentro con los funcionarios de su gabinete.

Y agregó: “Entonces, más o menos esta es la respuesta que he brindado. Todavía no la he publicado; la voy a publicar aquí, ahora. No sé con qué consecuencias. Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima, porque desecha el país que más sabe de tráfico de cocaína. Parece que sus interlocutores lo engañan por completo. Son más de mil combates en tierra —¿sí es así, ministro de Defensa?— mil cuatrocientos… ¿Cuatrocientos qué? 46 combates en tierra contra las mafias hechos por nuestra fuerza militar en mi gobierno, y 12 bombardeos… son 13, tratando de ubicar a sus jefes, muchos con inteligencia militar compartida”.

“Muchos de estos combates… ¿no? Bien, no voy a corregir más, porque… Son 2.700 toneladas de cocaína incautadas por mi gobierno hasta ahora. Se está haciendo… bueno, va a terminar el año 2025 y todavía nos quedan meses del 26, así que vamos a aproximarnos a 4.000 toneladas: la mayor incautación de la historia del mundo. No hay un récord de estos atrás”, afirmó Petro.

Y remató: “Recibimos del gobierno de Duque, señor presidente, esas toneladas equivalen más o menos a unos 32 mil millones de dosis que no llegaron a las calles de los países consumidores”.

Finalmente, expresó: “Que haya oficiales en el Ejército o la Policía que terminen en negocios con narcos no es de ahora ni es secreto; se han investigado decenas de casos y he sacado del servicio los evidentes. Y seguiremos haciéndolo. Lástima que la Fiscalía no tuviera la misma actividad permanente de exclusión de los corruptos”.