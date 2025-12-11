Gustavo Petro habló del fantasma del “apagón” y reveló las reservas de energía que tiene Colombia

En medio de las alarmas que se han encendido en el país sobre el fantasma de un “apagón” que nuevamente empieza a aparecer, el Gobierno nacional, y especialmente el presidente Gustavo Petro, habló sin tapujos sobre ese tema en particular.

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el mandatario colombiano habló sobre esos rumores de “apagón” y dio a conocer cuántas reservas tiene el país en materia energética.

“Vuelta a hablar de apagón. Hay las suficientes reservas por 6 años y existe una retención de gas nacional por su precio y normas, ya eliminadas, que los demandantes de gas reemplazan por gas importado por un monopolio privado”, expresó Gustavo Petro.

Y avanzó en el post que publicó en esa red social: “Las normas cambian y se bajara el precio del ‘gas interrumplible’ de origen nacional para que reemplace el gas importado”.

“Solo existe problema en Medellín porque EPM prefirió comprar a Canacol en vez de a Ecopetrol”, insistió Petro.

Sumado a ello, expresó: “Durante todo el año 2026 no habrá ninguna escacez de gas. Y la superintendencia será dura con las empresas que especulen en el mercado secundario”.

Sin embargo, el mensaje de Petro produjo una fuerte interacción en las redes sociales.

“Irresponsable, @petrogustavo convierte un riesgo real en una anécdota. No basta con asegurar ‘no hay apagón’; hay que demostrar con hechos (incremento de producción nacional, contratos firmes, programa de emergencia, coordinación con generadores y planes de contingencia). Si no, la próxima “garantía” será otra frase para las cámaras y el país pagará la cuenta en pérdidas reales”, expresó un usuario de X.

Otro le paso factura al presidente: “Antes teníamos gas para muchos años, ahora toca importarlo gracias a su pésima gestión. Usted acabó con la independencia energética de Colombia”.

“Ud dijo que teníamos reservas de gas hasta el 2042 y ahora estamos importando gas de Venezuela. En otras palabras, ud nos dejó sin gas para financiar la dictadura de Maduro”, dijo una persona en X.

Por otro lado, generaron alarma en el Congreso las recientes declaraciones que emitió el número uno del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre la posible exportación de gas hacia Colombia. Desde el Legislativo advirtieron las graves consecuencias en dado caso de que se materialice este plan de la dictadura.

“Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos – económicos, y listo, pasa el gas, primer envío de gas y ahí no vamos a parar, porque Colombia y Venezuela tenemos que estar unidos, en una economía cada vez más integrada, más próspera, con un comercio creciente. Venezuela y Colombia tenemos que estar unidos en la idea de Bolívar”, anotó Maduro.