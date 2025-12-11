La representante a la Cámara Catherine Juvinao radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría contra el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, por la baja ejecución presupuestal de la cartera.

La congresista cuestionó que la ejecución presupuestal de la cartera a corte de julio de 2025 era de solo el 3,8 por ciento del presupuesto que tiene ese despacho.

A esa cartera se le asignó un presupuesto de 1.297 millones de pesos, sin embargo, a la fecha del corte de cuentas de las finanzas de esa cartera solo había reportado los gastos correspondientes a 49.124 millones de pesos. Los datos corresponden al Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La congresista aseguró que el ministro estaría incurriendo en una “falta grave: llevar en indebida forma el registro de ejecución presupuestal. Y una falta gravísima: suministrar datos inexactos y documentación falsa”.

Florián había dado declaraciones públicas en las que aseguraba que la ejecución presupuestal de la cartera llevaba al 46 por ciento, pese a que las cifras reportadas por la cartera en el portal de transparencia del Estado son otras.

“Cuando uno revisa el portal de transparencia queda claro que Florián está mintiendo a título de dolo y posiblemente estaría cometiendo dos faltas disciplinarias”, reprochó Juvinao.

La congresista señala al ministro de llevar de forma indebida el registro presupuestal de la cartera y de suministrar de forma indebida documentación falsa al Congreso.

Los datos de la ejecución presupuestal del Ministerio se conocen justo en el marco de la discusión del proyecto de ley radicado por el Gobierno de Gustavo Petro, con el que el ejecutivo pretende dejar en firme la creación de esa cartera para que pueda seguir funcionando después de agosto de 2026.

Con mentiras no, ministro @juanflorians: usted no puede intentar revivir @MinIgualdad_Col mintiendo sobre la ejecución de su cartera. Usted ha mentido públicamente hablando de un 46% de ejecución cuando realmente van en 7%.



Le anuncio que acabo de radicar una queja ante… pic.twitter.com/tU9IWeZ9U7 — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) December 10, 2025