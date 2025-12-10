Suscribirse

Política

Ministro de defensa respondió a denuncias de falsos positivos; defendió al general Giraldo y dijo que no es un asesino de niños

Pedro Sánchez dio en el Congreso su versión sobre la toma de decisiones en operaciones militares.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

11 de diciembre de 2025, 1:37 a. m.
El ministro de defensa afirmó que el Gobierno no tolera irregularidades.
Tras la cargada intervención en la moción de censura que se adelantó en la Cámara el miércoles 10 de diciembre, en la que la representante Katherine Miranda y otros congresistas expusieron denuncias sobre presuntos falsos positivos y la muerte de menores en operativos militares, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, defendió el actuar institucional.

También dedicó parte de su intervención a responder directamente a las acusaciones contra altos oficiales, entre ellos el brigadier general Walther Giraldo.

Contexto: “54 menores han muerto en bombardeos durante el gobierno”: Katherine Miranda muestra preocupantes cifras en moción de censura

En la plenaria, la discusión estuvo marcada por dos frentes: por un lado, las cifras sobre menores muertos o heridos en bombardeos y combates —que legisladoras como Catherine Juvinao elevaron hasta 54 menores durante la actual administración— y, por otro, denuncias concretas sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y manipulación de escenas en casos como el ocurrido en Ituango, Antioquia.

Sánchez dio en el Congreso su versión sobre la toma de decisiones en operaciones militares y sobre los controles que, según él, rigen esas actuaciones. En su intervención hizo varias puntualizaciones: defendió el “honor y la dignidad” de los oficiales que han servido en el Ejército, declaró que no puede aceptarse que se tache a un oficial concreto —en este caso, el general Giraldo— como “asesino de niños” y aseguró que los entes de control examinados en su momento no encontraron mérito para imputarlo en ciertos procesos disciplinarios o penales.

El ministro, además, reconoció la gravedad de hechos puntuales y dijo que algunas actuaciones siguen bajo investigación por la Fiscalía, citando específicamente un hecho ocurrido el 17 de diciembre de 2024 en Ituango que, dijo, “está en investigación por la Fiscalía 22”.

Contexto: Katherine Miranda denuncia presunto falso positivo en Ituango: “Le quemaron la moto y lo amarraron con las manos hacia atrás”

Afirmó que el Gobierno no tolera irregularidades y que, si se comprueba que hubo ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, “se aplicará todo el peso de la ley”.

Durante la sesión, la representante Katherine Mirada presentó antecedentes y denuncias concretas. Entre los casos que mencionó estuvo el de John Byron Londoño Gutiérrez, del 15 de diciembre de 2024 en la vereda Paquita, que —según Miranda— habría sido detenido, golpeado, atado y posteriormente presentado como combatiente tras un episodio que, según la congresista, el supuesto responsable armado abrió fuego y mató a un soldado.

Contexto: Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, descartó la salida del general Huertas, tras escándalo con disidencias de Calarcá

Asimismo, se puso sobre la mesa lo ocurrido el 29 de noviembre en la vereda San Isidro, en Vista Hermosa, Meta; caso que la congresista calificó como otro presunto falso positivo: el Ejército informó de la muerte en combate de una persona identificada como integrante de las disidencias, mientras vecinos y líderes señalaron que las víctimas era un campesino sin antecedentes.

