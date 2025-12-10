Ministro de defensa respondió a denuncias de falsos positivos; defendió al general Giraldo y dijo que no es un asesino de niños

Tras la cargada intervención en la moción de censura que se adelantó en la Cámara el miércoles 10 de diciembre, en la que la representante Katherine Miranda y otros congresistas expusieron denuncias sobre presuntos falsos positivos y la muerte de menores en operativos militares, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, defendió el actuar institucional.

También dedicó parte de su intervención a responder directamente a las acusaciones contra altos oficiales, entre ellos el brigadier general Walther Giraldo.

En la plenaria, la discusión estuvo marcada por dos frentes: por un lado, las cifras sobre menores muertos o heridos en bombardeos y combates —que legisladoras como Catherine Juvinao elevaron hasta 54 menores durante la actual administración— y, por otro, denuncias concretas sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y manipulación de escenas en casos como el ocurrido en Ituango, Antioquia.

"Eso está siendo investigado por la Fiscalía 22 y esperamos que se aplique toda la contundencia, eso no lo toleramos, y si es falso positivo que lo defina allá la autoridad", afirmó el jefe de la cartera de Defensa, en respuesta a las denuncias.

Sánchez dio en el Congreso su versión sobre la toma de decisiones en operaciones militares y sobre los controles que, según él, rigen esas actuaciones. En su intervención hizo varias puntualizaciones: defendió el “honor y la dignidad” de los oficiales que han servido en el Ejército, declaró que no puede aceptarse que se tache a un oficial concreto —en este caso, el general Giraldo— como “asesino de niños” y aseguró que los entes de control examinados en su momento no encontraron mérito para imputarlo en ciertos procesos disciplinarios o penales.

El ministro, además, reconoció la gravedad de hechos puntuales y dijo que algunas actuaciones siguen bajo investigación por la Fiscalía, citando específicamente un hecho ocurrido el 17 de diciembre de 2024 en Ituango que, dijo, “está en investigación por la Fiscalía 22”.

Afirmó que el Gobierno no tolera irregularidades y que, si se comprueba que hubo ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, “se aplicará todo el peso de la ley”.

Durante la sesión, la representante Katherine Mirada presentó antecedentes y denuncias concretas. Entre los casos que mencionó estuvo el de John Byron Londoño Gutiérrez, del 15 de diciembre de 2024 en la vereda Paquita, que —según Miranda— habría sido detenido, golpeado, atado y posteriormente presentado como combatiente tras un episodio que, según la congresista, el supuesto responsable armado abrió fuego y mató a un soldado.