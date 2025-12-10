Katherine Miranda denuncia presunto falso positivo en Ituango: “Le quemaron la moto y lo amarraron con las manos hacia atrás”

En medio de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la representante a la Cámara, Katherine Miranda, presentó este miércoles, 10 de diciembre, ante el Congreso una fuerte denuncia: el presunto asesinato de un civil desarmado en Ituango, Antioquia, que habría sido presentado por el Ejército como integrante de un grupo armado ilegal.

Según la congresista de la Alianza Verde, los hechos ocurrieron el 15 de diciembre de 2024, en la vereda Paquita del municipio antioqueño. La víctima, identificada como John Byron Londoño Gutiérrez, se movilizaba en una moto, sin portar armas y sin antecedentes penales.

Miranda explicó que Londoño fue detenido por unidades del Ejército, golpeado y amarrado de manos mientras era obligado a entregar información sobre un presunto integrante del Clan del Golfo, conocido como alias Jonas.

Bajo esa coacción, Londoño condujo a los soldados hasta una vivienda donde, al mediodía, alias Jonas abrió fuego, resultando muerto el soldado Ronald Estiduar Jaramillo Mendoza.

El presunto responsable huyó del lugar. De acuerdo con la denuncia de Miranda, tras la muerte del soldado, el subteniente Manuel Felipe Sánchez habría ordenado traer al civil capturado y dio la instrucción de “bajen a esa gonorrea”.

La representante señaló que tres soldados dispararon contra Londoño mientras suplicaba por su vida, pese a estar amarrado y desarmado.

Posteriormente, según Miranda, el cuerpo fue manipulado para simular un enfrentamiento: las manos del fallecido fueron desatadas y en su mano izquierda, donde faltaba el dedo pulgar, se colocó un arma para hacer parecer que había disparado.

Miranda agregó que, además de la manipulación del cadáver, las fuerzas militares consumieron 2.000 cartuchos, aproximadamente, y varias granadas para dar la apariencia de un combate.

La congresista subrayó que estos hechos, en caso de confirmarse, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

El caso habría sido documentado en varias diligencias judiciales. La Fiscalía General de la Nación abrió investigación sobre la muerte de Londoño, y se identificaron a varios miembros del Batallón de Infantería No. 10 “CR. Atanasio Girardot” involucrados en la operación, entre ellos el subteniente Sánchez y soldados profesionales.

Miranda también mencionó un segundo caso ocurrido el 29 de noviembre de 2024 en la vereda San Isidro, en Vista Hermosa, Meta. En esa ocasión, el Ejército informó sobre la muerte en combate de Antonio José Dagua Gómez, supuesto integrante de las disidencias de las Farc bajo la estructura de alias Iván Mordisco.

Sin embargo, según la congresista, Dagua era un campesino y líder comunitario sin antecedentes, que realizaba labores cotidianas cerca de su vivienda.