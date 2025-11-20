Suscribirse

Congreso y Gobierno

Reforma tributaria de Petro: Katherine Miranda radicó ponencia de archivo. Esta es la razón

La propuesta del Gobierno, aunque tiene poco respaldo, avanza y tendría debate la próxima semana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
20 de noviembre de 2025, 7:15 p. m.
Katherine Miranda anuncia que radicará propuesta de archivo de la reforma tributaria del gobierno
Katherine Miranda anuncia que radicará propuesta de archivo de la reforma tributaria del Gobierno. | Foto: Redes sociales / Youtube

Pese a lo sucedido en esta semana con la propuesta del Gobierno de reformar los impuestos para obtener los recursos que le faltan al Presupuesto 2026, algunos congresistas estiman que el Ministerio de Hacienda y la Dian continuarán insistiendo en el avance del trámite.

En las comisiones económicas del Congreso de la República, donde fue citada una sesión para que el ministro Germán Ávila hiciera la sustentación del proyecto, que se le bautizó como ley de financiamiento, se enredó la situación y, finalmente, fue necesario levantar la jornada.

La reforma tributaria aún tiene el futuro incierto.
La reforma tributaria aún tiene el futuro incierto. | Foto: 123 Rf

Muchos vieron esa circunstancia como una señal de que la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro no tendría ninguna oportunidad de ser debatida. No obstante, Katherine Miranda, representante a la Cámara, anunció la radicación de una ponencia de archivo del proyecto de ley.

La sustentación de Miranda es que se trata de una propuesta que busca meterle la mano al bolsillo de los colombianos, que a duras penas están haciendo malabares para poder conseguir su sustento. La parlamentaria se refiere a medidas como las de los impuestos a las plataformas de comercio como Temu y Shein que, a juicio de Hacienda, buscan emparejar las cargas y promover la competitividad en igualdad de condiciones con la producción nacional.

Pero Miranda agrega que la propuesta de reforma tributaria castiga a los emprendedores del país, sin contar con que el Gobierno insiste en ponerle impuestos a la gasolina, “aunque Petro diga que no”.

Para la congresista, lo que se requiere no son más tributos, sino “un gobierno austero que recorte gastos en contratación excesiva y, en general, deje de derrochar”.

En todo caso, no hay que olvidar que el tema tributario es altamente sensible y se vuelve un caballito de batalla en época electoral.

Las personas naturales son el foco de una eventual reforma tributaria del Gobierno que buscaría obtener entre 19 y 25 billones de pesos.
Reforma tributaria. | Foto: adobe stock

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así cambia el pico y placa en Cali para este viernes, 21 de noviembre

2. Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

3. Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

4. Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

5. Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Reforma tributariaKatherine MirandaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.