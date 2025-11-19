El debate citado en las comisiones económicas de Senado y Cámara fue bloqueado durante casi dos horas, porque la falta de un par de firmas de integrantes de la mesa directiva, en la resolución que autorizaba la citación a la sesión conjunta, impedía la evolución del trámite.

El encuentro había sido citado a las 8 de la mañana y transcurría el tiempo sin que se tuvieran las firmas, por lo cual, la sesión se entendía informal. Es decir, cualquier actividad legislativa que se adelantara allí estaba viciada.

La resolución finalmente llegó, pero de manera extemporánea, por lo cual, la decisión definitiva fue levantar el encuentro en el que solo se iba a presentar el contenido definitivo del proyecto de ley que, sin embargo, ha entrado en reversa entre la mayoría de congresistas, pues muchos dicen que no respaldarán la iniciativa del gobierno.