Reforma Tributaria
Inédito: debate de la reforma tributaria en las comisiones económicas fue bloqueado por un par de congresistas
El proyecto de ley empezó con el pie izquierdo. Faltaron las firmas de dos vicepresidentes de la mesa directiva, por lo cual no se pudo adelantar el debate.
El debate citado en las comisiones económicas de Senado y Cámara fue bloqueado durante casi dos horas, porque la falta de un par de firmas de integrantes de la mesa directiva, en la resolución que autorizaba la citación a la sesión conjunta, impedía la evolución del trámite.
El encuentro había sido citado a las 8 de la mañana y transcurría el tiempo sin que se tuvieran las firmas, por lo cual, la sesión se entendía informal. Es decir, cualquier actividad legislativa que se adelantara allí estaba viciada.
La resolución finalmente llegó, pero de manera extemporánea, por lo cual, la decisión definitiva fue levantar el encuentro en el que solo se iba a presentar el contenido definitivo del proyecto de ley que, sin embargo, ha entrado en reversa entre la mayoría de congresistas, pues muchos dicen que no respaldarán la iniciativa del gobierno.
Mientras esperaban la llegada de la resolución con las firmas de los vicepresidentes de Cámara: Juan Sebastián Gómez y Daniel Carvalho, los parlamentarios intervenían, unos anonadados por la situación que suena inédita en el Legislativo.