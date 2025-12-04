En medio de la discusión de la Ley de financiamiento presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, que algunos han denominado como una “reforma tributaria”, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, alertó de varios hechos.

Un argumento es que para la congresista el Gobierno estaría dilatando la discusión de la iniciativa para buscarla sacar por decreto y así saltarse el debate en el Congreso.

“Alerta: el verdadero interés del Gobierno parece ser dilatar la discusión de la tributaria para luego intentar un estado de emergencia económica e imponer la tributaria vía decreto”, afirmó Miranda.

🚨 Alerta: El verdadero interés del Gobierno parece ser dilatar la discusión de la tributaria para luego intentar un estado de emergencia económica e imponer la tributaria vía decreto.



Eso no cabe en la Constitución: la Corte ha dicho que solo procede ante un hecho… — Katherine Miranda (@KatheMirandaP) December 4, 2025

Según dijo, eso no sería constitucional pues la Corte ha establecido que solo procede cuando se trata de “un hecho sobreviniente, imprevisible y externo”, en cambio, Miranda considera que en este caso se trataría de una “derrota política” o una “crisis fiscal” creada por el mismo Gobierno.

“Pretender usar la emergencia sería desconocer la separación de poderes, atracar el bolsillo de los colombianos y burlarse de la Corte Constitucional”, dijo la congresista.

La representante Katherine Miranda cuestionó el trámite de la iniciativa. | Foto: Guillermo Torres

El presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre el debate de la Ley de financiamiento en el Senado. “Lo único que han hecho las comisiones económicas del Congreso es hacer endeudar más al país, por el mecanismo del encarecimiento de la deuda, a través de la alta tasa de interés del Banco de la República. Es un juego insano para el futuro de Colombia”, señaló el mandatario.

Precisamente, Petro dijo que la situación fiscal del país viene de “deudas viejas” y culpó al Banco de la República por las tasas de interés que considera que han estado altas. “Debe bajarlas o revaluará aún más el peso, afectando negativamente la balanza comercial y, por tanto, aumentará más el déficit fiscal”, dijo.

Lo único que han hecho las comisiones económicas del Congreso es hacer endeudar más al país, por el mecanismo del encarecimiento de la deuda, a través de la alta tasa de interés del Banco de la República. Es un juego insano para el futuro de Colombia



El gobierno como ven, no es… https://t.co/AdG4MGDYtb — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 4, 2025

Petro aseguró que lo que estarían haciendo los congresistas que se oponen a la iniciativa sería encarecer la deuda y aplazarla a futuro, más allá de afectar las finanzas del Gobierno.

“Si no se hace ahora tendrá que hacerlo el próximo gobierno, pero el tiempo financiero perdido, le hará pagar al país decenas de billones de pesos innecesariamente”, señaló Petro.

El mandatario se refirió a su anterior reforma tributaria aprobada en 2022 y criticó que la Corte Constitucional habría “derogado la mitad” de la iniciativa, especialmente los artículos relacionados a deducir las regalías a las multinacionales de petróleo y de carbón.

El presidente Gustavo Petro dijo que frenaría proyectos de infraestructura si no le aprueban el proyecto. | Foto: Presidencia

Petro volvió a poner el espejo retrovisor, a pesar de que ya lleva más de tres años en el poder, y culpó al anterior gobierno de algunas decisiones por las que dijo que se estaría viviendo el impacto fiscal del país.