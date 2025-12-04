Suscribirse

Katherine Miranda alerta que el Gobierno quiere sacar por decreto la reforma tributaria; reclama que no sería constitucional

La congresista cuestionó que hasta el momento no se haya dado el debate a fondo del articulado.

Redacción Semana
4 de diciembre de 2025, 8:28 p. m.
Katherine Miranda representante de la Alianza Verde Bogota febrero 19 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
La representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, se refirió a esa iniciativa. | Foto: Guillermo Torres / Semana

En medio de la discusión de la Ley de financiamiento presentada por el Gobierno de Gustavo Petro, que algunos han denominado como una “reforma tributaria”, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, alertó de varios hechos.

Un argumento es que para la congresista el Gobierno estaría dilatando la discusión de la iniciativa para buscarla sacar por decreto y así saltarse el debate en el Congreso.

“Alerta: el verdadero interés del Gobierno parece ser dilatar la discusión de la tributaria para luego intentar un estado de emergencia económica e imponer la tributaria vía decreto”, afirmó Miranda.

Según dijo, eso no sería constitucional pues la Corte ha establecido que solo procede cuando se trata de “un hecho sobreviniente, imprevisible y externo”, en cambio, Miranda considera que en este caso se trataría de una “derrota política” o una “crisis fiscal” creada por el mismo Gobierno.

“Pretender usar la emergencia sería desconocer la separación de poderes, atracar el bolsillo de los colombianos y burlarse de la Corte Constitucional”, dijo la congresista.

Instalación Congreso, nueva legislatura 2024
La representante Katherine Miranda cuestionó el trámite de la iniciativa. | Foto: Guillermo Torres

El presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre el debate de la Ley de financiamiento en el Senado. “Lo único que han hecho las comisiones económicas del Congreso es hacer endeudar más al país, por el mecanismo del encarecimiento de la deuda, a través de la alta tasa de interés del Banco de la República. Es un juego insano para el futuro de Colombia”, señaló el mandatario.

Contexto: Reforma tributaria, de nuevo, quedó en agonía: se deshizo el cuórum en el debate de votación donde buscaban hundirla

Precisamente, Petro dijo que la situación fiscal del país viene de “deudas viejas” y culpó al Banco de la República por las tasas de interés que considera que han estado altas. “Debe bajarlas o revaluará aún más el peso, afectando negativamente la balanza comercial y, por tanto, aumentará más el déficit fiscal”, dijo.

Petro aseguró que lo que estarían haciendo los congresistas que se oponen a la iniciativa sería encarecer la deuda y aplazarla a futuro, más allá de afectar las finanzas del Gobierno.

“Si no se hace ahora tendrá que hacerlo el próximo gobierno, pero el tiempo financiero perdido, le hará pagar al país decenas de billones de pesos innecesariamente”, señaló Petro.

El mandatario se refirió a su anterior reforma tributaria aprobada en 2022 y criticó que la Corte Constitucional habría “derogado la mitad” de la iniciativa, especialmente los artículos relacionados a deducir las regalías a las multinacionales de petróleo y de carbón.

Gustavo Petro ha expresado en varios escenarios que su deseo es que se reelija su proyecto político.
El presidente Gustavo Petro dijo que frenaría proyectos de infraestructura si no le aprueban el proyecto. | Foto: Presidencia

Petro volvió a poner el espejo retrovisor, a pesar de que ya lleva más de tres años en el poder, y culpó al anterior gobierno de algunas decisiones por las que dijo que se estaría viviendo el impacto fiscal del país.

Ante la negativa del Congreso de aprobar la Ley de financiamiento Petro amenzó con frenar obras de gran relevancia en el país si no le aprueban su tributaria. “Dada la estructura constitucional del gasto presupuestal, no se puede recortar el gasto por decenas de billones de pesos ni en la deuda, es decir, impagarla, ni en el gasto social, luego solo se puede hacer el recorte en inversión, que no es más que las carreteras 4G y el metro de Bogotá”, aseguró el mandatario.

Katherine Miranda representante de la Alianza Verde Bogota febrero 19 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

