Reforma tributaria 2025 no deja de sorprender, y no por las propuestas que incluye

Los congresistas de las comisiones económicas de Senado y Cámara tienen a muchos colombianos con los ojos abiertos, tratando de entender lo que sucede con el proyecto de ley que busca conseguir recursos públicos, pero que para muchos, ya no tendría oportunidad de avanzar en el Legislativo.

Las sesiones se programan en las comisiones económicas conjuntas para el estudio, debate y posible votación de la ley de financiamiento o reforma tributaria en primer debate, pero el trámite no avanza.

Esta vez, en una tercera oportunidad ocurrió algo curioso. Luego de una hora, entre llamados a lista y recesos prolongados, el quorum deliberatorio era el predominante. Pero se requiere el decisorio hasta para aprobar la agenda del día

Cuando ya finalmente se configuró el quorum decisorio, el presidente de la sesión, Wilmer Castellanos, procedió a levantar el espacio y anunciar de nuevo el mismo proyecto para el siguiente día. ¿Qué sucede?

Wilmer Castellanos, presidente de la Comisión Tercera de Cámara | Foto: Comisiones Económicas conjuntas / Youtube

Algunos analistas estiman que lo sucedido este 2 de diciembre se debió a que tenían que anunciar el debate para la votación. El interrogante es si se podía o no surtir ese paso en la jornada de la semana anterior.

También hay opiniones que estiman que se trata de una estrategia política, de entrar y salirse del recinto para disolver la mayoría más uno, ante el poco respaldo que tiene la iniciativa del gobierno, de poner impuestos para continuar con el gasto público, en medio de un bajo recaudo actual que no da las cuentas requeridas para todo lo que falta por hacer.

Si se dilata la sesión, el Ministerio de Hacienda podría tener mayor oportunidad de convencer a los ponentes y coordinadores ponentes, de respaldar las propuestas que, de hecho, se han ido ajustando para intentar ganar votos por el si. Lo que desconcierta es que, mientras tanto, el tiempo se agota pues cada día que pasa habrá menores oportunidades para debatir una reforma tributaria que, inevitablemente es un hueso duro de roer.

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Carlos Betancourt, director (e) de la Dian. | Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

Habitualmente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, es uno de los más puntuales en llegar al recinto, donde el proyecto de ley va quedando cada vez más apretado, en medio de la proximidad de del final de la agenda legislativa de este último semestre del año.

La mayoría de congresistas han manifestado que son partidarios de hundir la reforma, en parte, porque se acercan las elecciones para que los ciudadanos voten por mantener o cambiar los nombres que ocupan las curules en Senado y Cámara. Y en estas épocas no hay nada más impopular que un proyecto de ley para poner impuestos.

Olga Lucía Velásquez, una de las congresistas ponentes de la iniciativa, quien se suele caracterizar por tenderle salvavidas a las propuestas legislativas difíciles de aceptar, había confirmado que presentará una proposición para que se acoja solo el capítulo IV del proyecto de ley, que se relaciona con beneficios para los deudores morosos de la Dian, lo que, sin embargo, generará recaudo si obtiene el aval parlamentario.