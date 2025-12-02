Suscribirse

Impuestos

Saldrá al ruedo la propuesta de simplificar la reforma tributaria en un último intento por salvarla. Así quedaría

Comisiones económicas están citadas para este 2 de diciembre. El consenso apunta a hundirla, pero hay quienes quieren lanzarle flotador.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
2 de diciembre de 2025, 10:48 a. m.
Reforma tributaria
Olga Lucía Velásquez presentará una proposición que podría salvar el proyecto de ley. | Foto: Fotos Archivo Semana

Aunque de nuevo fue agendada en las comisiones económicas del Congreso de la República, para este martes 2 de diciembre, muchos son los que estiman que la reforma tributaria o ley de financiamiento del Gobierno estaría hundida.

Pocos congresistas parecen estar dispuestos a apoyarla en un momento de coyuntura electoral en el que el populismo sale a flote.

Pese a que el ministro del Interior, Armando Benedetti, está convencido de que el proyecto de ley tiene oportunidad en el Legislativo, está también el inconveniente de los tiempos.

El 16 de diciembre terminan las sesiones ordinarias de los parlamentarios, mientras que la reforma no ha pasado ni el primer encontrón con los votantes del articulado.

En un par de ocasiones fue incluida en la agenda de las comisiones económicas, pero la evolución no se dio, por diversas razones que algunos consideran jugadas políticas: la resolución para aprobar que se reunieran las comisiones conjuntas no tenía firma, por ejemplo; o cuando se iba a votar la ponencia del Gobierno, en medio de la falta de apoyo, se deshizo el quórum.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros miembros del Gobierno radicaron la reforma tributaria: Foto: prensa Hacienda.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros miembros del Gobierno radicaron la reforma tributaria: Foto: prensa Hacienda. | Foto: El País

Lo cierto es que, desde integrantes del parlamento colombiano enfilados en la oposición, hasta muchos de los que pertenecen a partidos que respaldan al Gobierno, han manifestado su intención de no votarla, por lo que algunos consideran que la reforma está muerta.

El salvavidas

Sin embargo, en un inesperado intento por salvarla, luego de los inconvenientes que ha tenido el proyecto de ley para que los congresistas lo estudien y lo voten, saldrá al ruedo en las sesiones de este martes, si es que en esta ocasión se llevan a cabo, una propuesta específica.

Según confirmó la representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, hará una proposición, con el ánimo de que el proyecto de ley siga su curso. No en vano, la propuesta legislativa del Gobierno va en línea con las dificultades fiscales que tiene el Estado, con un mayor gasto en comparación con el ingreso.

Así las cosas, Velásquez afirmó que buscará plantear que el texto de la reforma solo contenga el capítulo cuarto del documento original. Con ello, el proyecto del Gobierno para conseguir recursos, que inicialmente iba por 26 billones y luego quedó con una expectativa de 16 billones, quedaría solo con 32 artículos, todos tendiendo a un solo foco: la normalización tributaria.

Implicaría medidas que, a juicio de la parlamentaria, no tendrían por qué generar ni resistencias ni demoras en su aprobación, ya que se trata de dar una oportunidad a quienes están atrasados con sus obligaciones ante la Dian.

Un ejemplo de lo que contiene el capítulo cuatro de la reforma es el ítem que indica que habrá una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para los sujetos de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administrados por la Dian cuando se encuentren en mora en el pago a 31 de diciembre de 2024. Se podrán reducir cuando se hace el pago total de la obligación; se podrá obtener una tasa de interés moratoria más baja, entre otras medidas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Profe Montoya envió conmovedor mensaje a J Balvin tras invitarlo a su concierto en Medellín

2. “Bolsillo roto”: Petro se desahogó por las “irreparables” consecuencias de la lista Clinton. Este es el fuerte mensaje

3. Nuevo DT de Santa Fe llegó y no dio esperanzas para 2026: palabras ‘queman’ en la hinchada

4. Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

5. La Fiscalía denunció que personas “extrañas” se metieron a revisar el proceso de Nicolás Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Reforma tributariaCongreso de la RepúblicaMinisterio de Hacienda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.