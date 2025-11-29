La representante a la Cámara Katherine Miranda se refirió al panorama presidencial de 2026 y aclaró que, aunque aún no define a qué candidato respaldará, sí tiene claro a quién no apoyará. Se trata del candidato y senador Iván Cepeda quien será la fica de la izquierda y del presidente Gustavo Petro en las elecciones del 2026.

El mensaje fue divulgado a través de su cuenta de X, donde la congresista publicó una crítica abierta al dirigente del Pacto Histórico. “Yo no sé a quién voy a apoyar en las presidenciales aún. Pero tengo claro a quién NO: no votaré por Iván Cepeda”.

En ese mismo mensaje, Miranda, recordó una frase que le atribuyó a su abuela: “Al bobo lo engañan una vez, la segunda es complicidad. Quien repite el error, renuncia a la excusa”, refiriéndose al apoyo que ella le dio al ahora presidente Petro en las elecciones pasadas.

Con ello, además, la representante sugirió que sectores que respaldaron al gobierno en 2022 no deberían reiterar ese apoyo en las próximas elecciones teniendo en cuenta que el gobierno Petro no fue exactamente lo que el presidente le prometió al país durante su campaña presidencial hace cuatro años.