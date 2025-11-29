Suscribirse

Katherine Miranda sobre su voto en las elecciones de 2026: “Al bobo lo engañan una vez, la segunda es complicidad”

La representante a la Cámara aseguró que no tiene claro por quién será su voto pero sí dijo que ya sabe por quién no votará.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 4:18 p. m.
Katherine Miranda representante de la Alianza Verde Bogota febrero 19 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Katherine Miranda representante de la Alianza Verde | Foto: Guillermo Torres / Semana

La representante a la Cámara Katherine Miranda se refirió al panorama presidencial de 2026 y aclaró que, aunque aún no define a qué candidato respaldará, sí tiene claro a quién no apoyará. Se trata del candidato y senador Iván Cepeda quien será la fica de la izquierda y del presidente Gustavo Petro en las elecciones del 2026.

El mensaje fue divulgado a través de su cuenta de X, donde la congresista publicó una crítica abierta al dirigente del Pacto Histórico. “Yo no sé a quién voy a apoyar en las presidenciales aún. Pero tengo claro a quién NO: no votaré por Iván Cepeda”.

En ese mismo mensaje, Miranda, recordó una frase que le atribuyó a su abuela: “Al bobo lo engañan una vez, la segunda es complicidad. Quien repite el error, renuncia a la excusa”, refiriéndose al apoyo que ella le dio al ahora presidente Petro en las elecciones pasadas.

Con ello, además, la representante sugirió que sectores que respaldaron al gobierno en 2022 no deberían reiterar ese apoyo en las próximas elecciones teniendo en cuenta que el gobierno Petro no fue exactamente lo que el presidente le prometió al país durante su campaña presidencial hace cuatro años.

El pronunciamiento se suma a otras expresiones de distancia que Miranda ha tenido frente a figuras del Pacto Histórico y confirma su intención de marcar una posición independiente en la contienda electoral que se empieza a configurar. La congresista insistió en que “esta vez no nos podemos equivocar”.

