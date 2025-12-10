“54 menores han muerto en bombardeos durante el gobierno”: Katherine Miranda muestra preocupantes cifras en moción de censura

En el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, congresistas de la oposición elevaron este miércoles, 10 de diciembre, cifras que amplían y contradicen los registros sobre víctimas menores de edad en operativos militares y sobre la escala del conflicto armado durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La representa Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde, afirmó en la plenaria que, durante la administración actual, 54 menores han muerto “en bombardeos o en enfrentamientos con la Fuerza Pública”, una cifra que, dijo, supera ampliamente la que hasta ahora se había reconocido públicamente.

#POLÍTICA En medio de la moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la representante a la Cámara Catherine Juvinao (@CathyJuvinao), denunció que no son 31 los menores que han fallecido en combates durante este Gobierno, sino 54.



“54 menores han muerto o en… pic.twitter.com/W8Cpr01Dn9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 10, 2025

Juvinao advirtió además que podría haber niños adicionales, porque, según lo que dijo, al menos cinco bombardeos no cuentan con reporte oficial de víctimas.

En la misma sesión, la representante Katherine Miranda puso sobre la mesa datos sobre la violencia que, según su diagnóstico, explican el trasfondo de la moción: entre enero y octubre de este año se habrían registrado 153 integrantes de la Fuerza Pública asesinados y 537 personas secuestradas, cifras que serían las más altas en años recientes.

Miranda también comparó el tamaño de los grupos armados en los dos últimos gobiernos. Señaló que, entre 2018 y 2021, los grupos crecieron en torno al 2,3% (unos 297 combatientes), mientras que entre 2022 y 2025 pasarían de 15.120 a más de 25.000 combatientes, lo que implicaría —según su cálculo— un incremento cercano al 70%.

La ausencia de información consolidada sobre al menos cinco bombardeos en municipios como Segovia (Antioquia), Briceño y Zaragoza fue otro punto central de la intervención de Juvinao.

Subrayó que, mientras haya operaciones con reporte parcial o sin reporte, la cuenta de víctimas puede cambiar.

La moción de censura por los bombardeos que habrían dejado menores muertos fue radicada el mes pasado en la Cámara, en una iniciativa que sumó firmas de varios representantes y que tomó relevancia luego de que congresistas comentaran sobre la existencia de menores fallecidos en operativos en Guaviare, Amazonas, Caquetá y otras zonas. El debate hoy es la continuación de esa investigación política y pública.

El ministro Sánchez acudió al debate y presentó su versión sobre la toma de decisiones en las operaciones autorizadas y las metodologías empleadas por las Fuerzas Militares.