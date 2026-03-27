Iván Cepeda celebra que juzgado de Medellín concluyera que su discurso sobre la ciudad tiene relación con hechos ocurridos

El candidato presidencial Iván Cepeda celebró que el Juzgado Décimo Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, Antioquia, haya concluido que lo dicho por el aspirante del Pacto Histórico en la ciudad, relacionado con temas de paramilitarismo, tiene relación con hechos que han sucedido.

Según determinó el juez, “tras una lectura textual de la totalidad del discurso del accionado permite concluir que, precisamente, la intención de Iván Cepeda Castro es enarbolar la resiliencia y capacidad de transformación de los habitantes del departamento de Antioquia, mas no la de estigmatizarlos o crear una imagen ficticia de violencia, paramilitarismo o narcotráfico, ya que expresamente este afirma en su discurso que a estos fenómenos las comunidades han hecho frente de forma pacífica, promoviendo un cambio de mentalidad cultural, ética, social y política”.

Cepeda celebró este hecho y anunció que este sábado 28 de marzo estará nuevamente en esa ciudad. “Expreso mi complacencia por esta decisión que ha tomado la justicia; creo que repara lo que se ha hecho por parte de sectores de derecha y extrema derecha en mi contra al promover la idea de que soy una persona considerada no grata para el departamento de Antioquia”, dijo Cepeda.

Iván Cepeda celebró la decisión. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El candidato del Pacto Histórico destacó la argumentación del juez en la que se determinó que el discurso que dio en Medellín no tenía como propósito ofender o denigrar a los antioqueños, sino referirse a circunstancias particulares que fueron parte de la historia reciente del país y del departamento.

El fallo habría determinado negar las tutelas que fueron presentadas en contra de Cepeda porque “parte del desconocimiento del contexto real”. Desde esa campaña consideran que buscaban censurarlo.

Iván Cepeda genera malestar tras asegurar que Antioquia se convirtió en “cuna de la parapolítica” y “del terrorismo de Estado”

El fallo también estableció que las referencias que hizo el candidato del Pacto Histórico sobre lo sucedido en medio del conflicto armado en el departamento estarían respaldadas por el informe final No matarás de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición.

Cepeda volverá a Medellín este fin de semana. Foto: Campaña Iván Cepeda / Nelson Cárdenas

La polémica se generó porque se conoció un discurso de Cepeda en Medellín que habría ofendido a varios antioqueños. “En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, fueron las declaraciones que generaron fuertes críticas, especialmente por parte de los antioqueños.

Además, dijo que “surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses y acumular riqueza a costa de la vida de poblaciones en territorios rurales”.