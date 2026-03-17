El candidato presidencial Iván Cepeda fue declarado este martes, 17 de marzo, persona non grata por la Asamblea Departamental de Antioquia en un documento firmado por 14 de los 26 diputados.

La corporación rechazó el capítulo del programa de gobierno de Iván Cepeda en el que, según afirman, el candidato escribió que “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

También rechazó las “expresiones que asocian de manera reiterada a Antioquia con fenómenos como la parapolítica, la narcoeconomía y el denominado terrorismo de Estado, presentando al departamento como escenario central de esas prácticas, lo cual ha generado un profundo rechazo de amplios sectores de la opinión pública regional y nacional”.

“Organizaciones cívicas y empresariales del departamento, han manifestado públicamente su inconformidad frente al lenguaje empleado en el programa de gobierno del candidato Iván Cepeda Castro, por considerarlo estigmatizante para Antioquia y contrario a un debate democrático que reconozca, sin desconocer los hechos del conflicto, el esfuerzo de la ciudadanía y del tejido empresarial e institucional por transformar la región”, dice la declaratoria emitida por la Asamblea.

Ivan Cepeda en campaña a presidencia. Fotos Cortesia: Nelson Cárdenas. Foto: Cortesia: Nelson Cárdenas.

El documento por el que es cuestionado Cepeda tiene una extensión de 433 páginas y es la hoja de ruta de la campaña a la Presidencia de la República y recoge los principales puntos de un eventual gobierno, que reúne “parte del esfuerzo colectivo por profundizar el cambio histórico que Colombia ha comenzado a vivir”.

La declaratoria de persona non grata se da a pocas horas de la visita del candidato del Pacto Histórico a Medellín.

Iván Cepeda anunció que recorrerá el país la próxima semana: “Mi lucha contra la corrupción no comenzó ahora; ha sido contra las mafias y la parapolítica”

Además, en medio de la polémica por la llegada de un numeroso grupo de indígenas en una minga que se apostó en La Alpujarra, y que también ha sido cuestionada por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.