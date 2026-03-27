El expresidente Álvaro Uribe hizo una detallada comparación entre lo que representaría la candidatura de Paloma Valencia, ganadora de la Gran Consulta por Colombia, frente a la de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, que es respaldado por el presidente Gustavo Petro.

“Paloma vs. petrocepedismo”, dijo Uribe. Una de las críticas contra el mandatario fue el alza del salario mínimo. “Aumentó el salario mínimo 23 %, pero estimula el odio de clases y ha cerrado 40 mil tiendas”, afirmó el líder del Centro Democrático. Dijo que Cepeda sería “lo mismo y peor” que Petro, mientras que Valencia mantendría el salario mínimo, pero impulsaría una economía fraterna.

Uribe criticó que en el caso de Petro “no hay inversión ni empleo formal”, lo que podría continuar con Cepeda, mientras que con Valencia considera que habría una reducción de impuestos, reglas estables en favor de la inversión y del empleo formal.

Asimismo, señaló que en el Gobierno de Petro “no hay financiación de la economía popular”, ni vivienda, y se habría generado una afectación de Ecopetrol y un “país sin combustible”, lo que podría desmejorar con Cepeda.

De otro lado, considera que la candidata del Centro Democrático tendría una banca de oportunidades con un fondo de garantías para financiar jóvenes, tanto micro como informales, y buscar sustituir el pagadiario.

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El mandatario anunció que Valencia buscaría que volviera Mi Casa Ya y otros programas para ayudar con la compra de vivienda a los más pobres.

Y que le daría un estímulo a todas las fuentes de energía, tanto convencionales como alternativas.

Uribe considera que Petro quebró la salud y eso podría continuar con Cepeda, mientras que Valencia impulsaría un sistema mixto y solidario y mejoraría la Ley 100.

El expresidente cuestionó que Petro supuestamente se quiera quedar con los ahorros de los trabajadores a través de la reforma pensional, mientras que Valencia buscaría un Estado austero para financiar los programas sociales, entre ellos, un aporte inicial al recién nacido de las familias pobres para construir una pensión.

Uribe dijo que en el Gobierno Petro no hubo vías campesinas, pero que la candidata presidencial buscaría construir 10.000 kilómetros de vías campesinas.

Uribe comparó lo que sería un gobierno de Paloma Valencia contra lo que sería uno de Iván Cepeda. Foto: Semana/AFP.

Asimismo, que ese “petrocepedismo” concentraría contratos con organizaciones comunales en zonas de violencia donde obligarían a la gente a respaldarlos, mientras que Valencia sería firme contra la violencia, pero respetando el movimiento comunal.

Uribe criticó que Petro haya “dejado a los jóvenes sin Icetex”, mientras que Valencia impulsaría una formación tecnológica corta y gratuita para los jóvenes.

El expresidente Uribe cuestionó que el mandatario le habría incumplido a las universidades y que quiere acabar con la educación privada, pero que Valencia daría bonos y mejor educación.

El líder del Centro Democrático criticó que Petro debilitó la moral de la fuerza pública y criticó su idea de la paz total, pero que Valencia los fortalecería y daría mayor seguridad.