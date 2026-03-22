“Por lo menos Petro a veces se ríe, pero esa mirada de odio de Cepeda a mí me da miedo”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en el departamento de Córdoba hablando de lo que se necesita para conseguir una recuperación, ya que esa ha sido una de las zonas más golpeadas por la ola invernal.

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El líder del Centro Democrático habló de todo, pero también aprovechó para lanzar fuertes pullas en contra del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Por ejemplo, cuestionó la forma en la que ha comenzado a bajar el precio de la gasolina de cara a las elecciones.

“Eso no es bueno, pero es que él está dejando al país sin plata, bastante quebrado. Paloma Valencia tiene que estudiar muy bien la política de combustibles, porque es que no solo subió la gasolina, sino es que se está acabando el petróleo”, dijo.

Expresidente Álvaro Uribe. Foto: Guillermo Torres / Semana

Pero hubo una frase en especial que llamó la atención y que se dio cuando Uribe se refirió a Iván Cepeda, candidato del petrismo y con quien ha tenido fuertes cruces.

Uno de los presentes en el evento dijo algo sobre el senador y la respuesta del exjefe de Estado no se hizo esperar. “Por lo menos Petro a veces se ríe, pero esa mirada de odio de Cepeda a mí me da miedo”, comentó.

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A modo de broma, el también excongresista le pidió a las personas decirle al candidato del Pacto Histórico que no iba a estar en la pelea. “Díganle que me le quito porque me da miedo”, expresó en medio de un sonrisa.

Por otra parte, afirmó que el presidente Petro y su Gobierno pararon el país en materia de vivienda, poniendo de ejemplo la forma en la que acabó con el programa de Mi Casa Ya.

Iván Cepeda, candidato presidencial. Foto: NICOLÁS LINARES

“Paloma quiere revivir eso y para las personas que no alcanzan, procurar darles una casa básica de muy buenas condiciones y que ellos la puedan ir ampliando”, manifestó.

Uribe sostuvo que se necesita que en Montería haya un crecimiento hacia suelos suaves. “Vamos a ver Paloma cómo empieza aquí con un proyecto importante de una casa básica”, complementó.