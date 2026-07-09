Un grupo de líderes del centro político se pronunció a favor del proceso electoral que celebró Colombia el pasado 21 de junio en el que Abelardo De La Espriella fue elegido como presidente.

Los firmantes señalaron que esos comicios fueron “admirables” gracias al alto grado de participación de los colombianos en las urnas, la rapidez con la que se conocieron los resultados del preconteo y los múltiples pronunciamientos de actores internacionales y organizaciones que subrayaron el transcurso de ese proceso.

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El senador Iván Cepeda reconoció los resultados y el presidente Gustavo Petro manifestó su intención de iniciar el proceso de empalme. Sin embargo, dicen los firmantes, “en los últimos días uno y otro han comenzado a cuestionar los resultados electorales, en una actitud abiertamente antidemocrática colocando al país al borde de una grave crisis institucional”.

Los líderes del centro político cuestionaron el uso del término de “desobediencia civil” del senador Cepeda, quien ha afirmado que esa será la postura que asuma durante los próximos cuatro años en los que De La Espriella estará gobernando el país.

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“El uso de esta figura por parte de Cepeda y Petro se sitúa en las antípodas de esas posturas, pues intenta desconocer la legitimidad del nuevo mandatario a pesar de su triunfo electoral mediante un subterfugio: su doble nacionalidad colombo-estadounidense”, escribieron.

Y agregaron: “El senador Cepeda ha formulado precisas exigencias al presidente electo que éste debería cumplir antes de su posesión; de lo contrario, amenaza llamar a la resistencia civil, lo cual implicaría negarse a cumplir todas o algunas de las órdenes 1 que el presidente emita como nuevo Jefe del Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa”.

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Los firmantes advirtieron que los llamados a la desobediencia civil que han respaldado Petro y Cepeda podrían afectar el orden público y el pago de tributos o traducirse en un desacato a las órdenes del próximo presidente. En la carta también subrayaron que la actual oposición actuó dentro del marco democrático en los últimos años.

Los líderes del centro político invitaron al presidente electo a “gobernar para todos” y le pidieron efectuar el gesto de renunciar a la nacionalidad estadounidense, así está no sea un impedimento para que ejerza como jefe de Estado. Entre los firmantes de esa misiva están el exministro Alejandro Gaviria y el excandidato vicepresidencia