El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó este miércoles 8 de julio que entregará toda la información que está bajo su custodia para el empalme del Gobierno nacional.

Así, la entidad manifestó su voluntad de seguir en el proceso, mientras el presidente electo, Abelardo De La Espriella, lo dio por finalizado después de que se conocieran las líneas rojas de su equipo de trabajo, en medio de las críticas de los voceros del Gobierno Petro a sus declaraciones.

La barranquillera Valerie Lafaurie García será la consejera presidencial para las regiones en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

El Dane sostuvo que, como entidad rectora del Sistema Estadístico Nacional, pondrá a disposición “toda la información requerida en el marco del proceso de transición gubernamental, a través de los mecanismos y canales oficiales establecidos para tal fin, reafirmando su compromiso con los principios de transparencia, legalidad, independencia técnica y servicio al Estado colombiano”.

Los relatos sobre el empalme son divergentes. El Gobierno nacional afirma estar realizando ese proceso de cara al pueblo en medio de eventos públicos, muchos transmitidos por redes sociales.

¿Quién es Juliana Gutiérrez? Perfil de la ministra del Deporte de Abelardo De La Espriella

Entretanto, desde el inicio de la transición, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, manifestó que su equipo adelantó el levantamiento de un alto porcentaje de la información del Estado meses antes de la elección presidencial, a través de derechos de petición y el análisis de documentación, con el objetivo de conocer cuál es la situación de las entidades públicas.

Esa entidad sostuvo que “las estadísticas oficiales constituyen un bien público y un patrimonio del Estado colombiano. Por ello, el DANE continuará garantizando la producción y difusión de información estadística con los más altos estándares de calidad, oportunidad y rigor técnico, como soporte para la toma de decisiones públicas y privadas, independientemente de los cambios de gobierno”.