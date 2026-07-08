El comportamiento de la inflación es determinante para decisiones como la fijación de las tasas de interés, el costo del crédito y las expectativas de crecimiento económico. Por ello, los informes periódicos del Banco de la República son una de las principales referencias para evaluar el rumbo de la economía y anticipar posibles ajustes en la política monetaria.

Inflación al alza. Dane reveló que en junio de 2026 fue del 6,14 %

En su más reciente Informe de Política Monetaria, el Banco de la República advirtió que la inflación en Colombia volvería a aumentar durante 2026, debido principalmente al incremento previsto en los precios de los alimentos, la energía y algunos bienes regulados. La entidad señaló que estos factores llevarían a que el indicador registre un repunte temporal antes de retomar su senda de convergencia hacia la meta del 3 %.

El equipo técnico del banco central explicó que el aumento esperado no significa un cambio estructural en la tendencia de mediano plazo, sino un comportamiento transitorio asociado a choques de oferta y a la normalización de algunos precios regulados. Aun así, el informe reconoce que el escenario presenta un grado importante de incertidumbre.

Inflación en junio de 2026 Foto: Dane / Informe

La inflación en Colombia volvió a mostrar un comportamiento al alza y superó nuevamente la barrera del 6 % anual. Según el más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente a junio de 2026, la variación anual se ubicó en 6,14 % frente al mismo periodo de 2025, reflejando un incremento en el costo de vida de los hogares colombianos.

Adicionalmente, la variación mensual para junio fue de 0.39 %; sin embargo, fue menor en 8 puntos respecto al mes de mayo.

IPC por ciudades

Las ciudades que registraron la mayor variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante junio de 2026 fueron Neiva, con un incremento de 0,69 %; Popayán, con 0,66 %; y Cali, con 0,58 %.

En junio de 2026, las mayores variaciones anuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se registraron en Bucaramanga, con 7,05 %, seguida por Pereira y Medellín, ambas con una inflación anual de 6,98 %, de acuerdo con las cifras publicadas por el Dane.

En contraste, las variaciones anualizadas más bajas del IPC se observaron en Riohacha con 3,35%, Santa Marta con 4,49% y Valledupar con 4,80%.

Medellín está en el top 3 de las ciudades con mayor variación en la inflación anual. Foto: Getty Images

Durante la presentación del informe, la directora del Dane, Piedad Urdinola, explicó que las divisiones de gasto que registraron variaciones superiores al promedio nacional de 6,14 % fueron restaurantes y hoteles, salud, educación, bebidas alcohólicas y tabaco, alimentos y bebidas no alcohólicas, así como muebles y artículos para el hogar, rubros que continuaron ejerciendo presión sobre la inflación anual del país.