Evite intoxicaciones: Las señales para detectar alcohol adulterado en los bares de Bogotá

Con las recientes suspensiones de ocho bares en Bogotá, ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, debido a que se encontró licor adulterado y cerveza vencida listos para la venta, las autoridades han prendido las alarmas y han hecho un llamado a la ciudadanía para estar alerta frente a este tipo de bebidas.

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Por otro lado, la Secretaría Distrital de Seguridad entregó una serie de recomendaciones que las personas pueden tener en cuenta para identificar licor adulterado.

La primera de ellas es verificar la tapa, el cinto de seguridad y la estampilla. Esto se debe a que las botellas originales presentan una continuidad perfecta entre la tapa, el cuello de la botella y el cinto de seguridad. Si se evidencian irregularidades, como una cinta rota, corrida o que no coincide con el resto del envase, puede significar que la botella ya fue destapada o reensamblada.

Otra de las recomendaciones es revisar el contenido de la botella antes de consumirla. Para ello, se aconseja girarla suavemente y observar el líquido. Si presenta partículas en suspensión, residuos o cualquier tipo de impurezas, lo más recomendable es no consumirlo, ya que podría tratarse de un producto adulterado.

Asimismo, las autoridades recomiendan observar la calidad de las etiquetas y las impresiones. En un producto original, los colores suelen ser uniformes, los textos están bien alineados y la impresión es nítida. En cambio, letras borrosas, imágenes de baja calidad o etiquetas mal adheridas pueden ser señales de falsificación.

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También es importante comparar las fechas, los lotes y los códigos de seguridad. En muchas bebidas alcohólicas, la información de la estampilla debe coincidir con la impresa en la botella. Si existen diferencias entre estos datos, es posible que el producto haya sido alterado.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad recomienda que, al consumir licor en bares, discotecas o restaurantes, los clientes exijan que la botella llegue completamente sellada y sea destapada en su presencia. Una botella previamente abierta puede haber sido reutilizada y rellenada con sustancias de origen desconocido.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar el consumo de bebidas de dudosa procedencia y recordaron que cualquier caso sospechoso de comercialización de licor adulterado puede ser reportado a través de la Línea 123.

Además, se recordó a los vendedores que comerciar con este tipo de bebidas es una delito grave que puede conllevar a penas de cárcel, multas elevadas o directamente el cierre permanente del establecimiento.