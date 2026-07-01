Sintrabecólicas pide garantizar auditorías en la Fábrica de Licores de Antioquia

La Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (Sintrabecólicas) pidió que se garantice el desarrollo de los procesos de inspección, vigilancia y control en la empresa, luego de conocerse la presunta negativa a permitir una auditoría por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.

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A través de un comunicado, la organización sindical manifestó que los mecanismos de control institucional son necesarios para asegurar la transparencia en la gestión pública y el adecuado manejo de los recursos del Estado.

Piden garantizar las auditorías en la Fábrica de Licores de Antioquia. Foto: Fábrica de Licores de Antioquia

“Frente a los hechos conocidos sobre la presunta negativa a permitir una auditoría por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, reiteramos que los procesos de inspección, vigilancia y control son indispensables para garantizar una gestión transparente, fortalecer la confianza ciudadana y asegurar el adecuado manejo de los recursos públicos”, señaló el sindicato.

En el pronunciamiento, Sintrabecólicas reiteró su compromiso con “la defensa de lo público, la transparencia y la protección del patrimonio estatal”, al considerar que estos principios deben prevalecer en las actuaciones de las entidades públicas.

La organización también aseguró que la situación conocida no le resulta inesperada y afirmó que, desde su perspectiva, ha enfrentado dificultades en la relación con la actual administración de la empresa.

“Como organización sindical, expresamos que esta situación no nos sorprende. Desde nuestra perspectiva, hemos venido enfrentando una administración con un estilo de gestión elitista y selectivo, que ha dilatado de manera reiterada el reconocimiento de los derechos de los trabajadores”, indicó el comunicado.

Agregó que esa situación ha afectado especialmente a las organizaciones sindicales que “exigen el respeto por las garantías laborales y convencionales”.

El sindicato señaló que seguirá defendiendo los derechos de los trabajadores. Foto: Cortesía: FLA.

El sindicato sostuvo que continuará defendiendo los derechos de los trabajadores y respaldando los mecanismos de control sobre las entidades públicas, al considerar que estos contribuyen a fortalecer la confianza ciudadana.

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Finalmente, Sintrabecólicas hizo un llamado para que las actuaciones relacionadas con este caso se desarrollen dentro del marco de la legalidad y el respeto institucional.

“La defensa de lo público debe estar por encima de cualquier interés particular”, expresó la organización, que también pidió que prevalezcan “el respeto por las instituciones, la legalidad y la transparencia”.