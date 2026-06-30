Daniel Quintero, superintendente de Salud, denuncia penalmente a la Fábrica de Licores de Antioquia: conozca los detalles

Daniel Quintero, Superintendente de Salud, anunció en las últimas horas una denuncia penal a los directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) por “obstrucción a las tareas de auditoría ordenadas por la Superintendencia”.

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Según Quintero, las tareas de inspección se llevaron a cabo el pasado 26 de junio, a las dos y cuarenta de la tarde, cuando un equipo de la Superintendencia se dirigió a las instalaciones de la FLA para realizar tareas de inspección y vigilancia. Presuntamente, el organismo no permitió la continuidad de la auditoría, por lo que no se habría podido continuar con el desarrollo de las labores asignadas.

En una publicación por medio de la red social X, Quintero dio a conocer más detalles sobre lo ocurrido, dando a entender que, además de la denuncia penal, los hechos ya se habrían puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República, por lo que la FLA se podría hallar con la eventual imposición de multas sucesivas previstas en la Ley 1949 de 2019 por el desacato a sus requerimientos.

“La obstaculización del ejercicio legítimo de la función pública puede configurar el delito de obstrucción a la función pública (artículo 429-D del Código Penal), sancionado con pena privativa de la libertad de treinta y seis (36) a sesenta (60) meses, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias previstas en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019) y de las investigaciones fiscales a que haya lugar”, afirmó el funcionario en un comunicado.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Salud recordó que, de acuerdo con los artículos 6, 121 y 209 de la Constitución Política, todo servidor público o sujeto vigilado debe colaborar con las autoridades y atender oportunamente los requerimientos que se le soliciten.

Hasta el momento de la publicación de este artículo, no ha habido declaraciones oficiales de la FLA sobre la denuncia. Sin embargo, en un comunicado publicado el 25 de junio, el organismo expresó que atendió de manera respetuosa y diligente la auditoría realizada, pero manifestó su preocupación frente a este proceso: “La entidad manifiesta su preocupación frente a algunas circunstancias que rodean el desarrollo de esta auditoría y que ameritan la adopción de medidas orientadas a garantizar plenamente la transparencia, la objetividad y el debido proceso”.

Esta preocupación se debería a algunos requerimientos formulados por la Superintendencia, que presuntamente excedían el ámbito propio de la vigilancia en salud, implicando aspectos contractuales, financieros, confidenciales y de gobierno corporativo de la organización, como los registros de litigios, procesos judiciales y conciliaciones.

“Ojalá sea en el marco de la ley”, expresó Andrés Julián Rendón, ante inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia

Anteriormente, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya había expresado su opinión frente a la inspección, resaltando que: “Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”.