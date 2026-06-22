El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, dio a conocer la apertura de una investigación formal mediante una visita técnica por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a las instalaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia.

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La inspección institucional generó el rechazo inmediato del mandatario departamental, quien cuestionó la neutralidad del procedimiento administrativo. La revisión coincide con el periodo de transición del Gobierno nacional.

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Reacciones ante la intervención de la Superintendencia de Salud

La entidad reguladora, dirigida por el superintendente Daniel Quintero Calle, tiene la función constitucional de inspeccionar, vigilar y controlar el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

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Más allá de sus funciones, la investigación de las dependencias fiscales y de la licorera de Antioquia encendió el debate entre la administración seccional y el poder ejecutivo central por presuntas motivaciones políticas.

El gobernador de Antioquia manifestó, a través de sus canales de comunicación, que “a esta hora la SuperSalud hace una visita de ‘inspección’ a la Fábrica de Licores de Antioquia y anuncia lo propio a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia”.

A esta hora la @Supersalud hace una visita de “inspección” a la Fábrica de Licores de Antioquia @flaenlinea y anuncia lo propio a la secretaría de Hacienda de la @GobAntioquia.



Ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y… pic.twitter.com/cZ0CWK6RPG — Andrés Julián (@AndresJRendonC) June 22, 2026

El funcionario departamental añadió que “ojalá sea en el marco de la ley y de sus competencias y no se trate de un látigo hostigador y vengador del Gobierno nacional por el resultado de las votaciones en Antioquia”.

Intercambio institucional y tensiones tras los comicios

Frente a los señalamientos de la Gobernación, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, emitió una respuesta directa para ratificar la legalidad del procedimiento de control.

Gobernador, ejerceré mis funciones de inspección y vigilancia, como debe ser y hasta el último día de gobierno. https://t.co/356CNOdotK — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) June 22, 2026

El jefe del organismo supervisor solicitó al mandatario regional enfocarse en las competencias correspondientes a su cargo público. El superintendente Quintero afirmó: “Gobernador, ejerceré mis funciones de inspección y vigilancia, como debe ser y hasta el último día de Gobierno”.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, intervino en la discusión pública para respaldar la postura de la Gobernación frente a la gestión de la administración nacional saliente.

Gobernador, ya les quedan pocos días a estos bandidos.

Petro y el que se robó a Medellín, seguirán instigando a Medellín y a Antioquia.

Mientras tanto, ya son 55 los imputados en ir corrupción, incluyendo al jefe de la banda.

Y el que firma es una de los investigados por… https://t.co/UyUJSeXgMz — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 22, 2026

El mandatario local no se guardó nada y afirmó: “Ya les quedan pocos días a estos bandidos. Petro y el que se robó a Medellín”, haciendo alusión al exalcalde de la capital de Antioquia.

Las declaraciones se presentan tras consolidarse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde el candidato de la coalición Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, obtuvo el triunfo electoral. El mandatario local concluyó señalando que el proceso judicial por presuntos manejos irregulares en la capital antioqueña ya suma más de cincuenta personas imputadas por los entes de control del Estado.