Este domingo, 21 de junio, se lleva a cabo con normalidad la jornada electoral en Colombia, en la que millones de ciudadanos acuden a las urnas para escoger al próximo presidente de la República. La contienda enfrenta a Abelardo De La Espriella, representante de la derecha, y a Iván Cepeda, candidato de la izquierda.

Beto Coral rompe el silencio y se defiende tras su detención en Estados Unidos: “No soy un criminal”

En medio de las votaciones, distintas figuras políticas y líderes de opinión han compartido sus perspectivas sobre el proceso y el futuro del país. Entre ellos se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, quien se refirió a la importancia de esta jornada para el rumbo de Colombia.

“Todo está tranquilo. Incluso visitamos aquellas zonas de los municipios donde las disidencias de las Farc, conocidas como Calarcá, pretendieron intimidar a la gente para que ellos votaran en favor del candidato que les sirve a sus propósitos criminales, pero me encontré con algo conmovedor: determinación y valor por parte de mis paisanos para ejercer ese derecho sagrado al voto. Ese que secretamente nos permite sostener la democracia”, señaló el mandatario de Antioquia en diálogo con SEMANA.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia Foto: Alejandro Acosta

Además, el economista y administrador público se refirió al asesinato de Mónica Eugenia Sánchez Román, una reconocida lideresa social y defensora ambiental de 54 años. La mujer fue encontrada sin vida en su vivienda, ubicada en el barrio Los Almendros, y, según las autoridades, presentaba una herida causada por arma de fuego.

“Ofrecimos una recompensa por quienes nos permitan encontrar a los responsables del homicidio de la líder social del municipio de Santa Bárbara, una persona que participaba de diferentes procesos. En ese lugar existe una confrontación por las rentas criminales del microtráfico y esperamos muy pronto dar con el paradero de los responsables”, concluyó Andrés Rendón Cardona.

Para esta segunda vuelta, un total de 41.421.973 colombianos se encuentran habilitados para participar en la jornada electoral. Dentro del territorio nacional podrán votar 40.007.312 ciudadanos, de los cuales 20.521.149 son mujeres y 19.486.163 son hombres. Por su parte, en el exterior están habilitados 1.414.661 votantes, distribuidos en 777.343 mujeres y 637.318 hombres.