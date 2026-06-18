Mandatarios locales y regionales, Mauricio Gaona y ProAntioquia pidieron respeto por la democracia y las instituciones

Distintos mandatarios locales de las principales ciudades del país hicieron un llamado a respetar las instituciones y la democracia en medio de la jornada electoral que se vive en el país.

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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el de Medellín, Federico Gutiérrez; y el de Barranquilla, Alejandro Char, junto al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón; el abogado Mauricio Gaona y la presidenta de ProAntioquia, Juliana Velásquez, enviaron ese mensaje.

“Nuestra democracia garantiza que podamos vivir en libertad. Defender las instituciones democráticas no admite ambigüedades, respetar esas instituciones empezando por el voto es fundamental para que podamos seguir eligiendo cómo podemos vivir”, aseguró Galán.

“Colombia no puede perder el rumbo. El orden constitucional es lo que convierte la democracia en progreso visible para todos”, agregó Gutiérrez.

“Las regiones solo avanzan si las reglas son claras y se respetan. Sin orden constitucional y sin respeto por nuestras instituciones no hay desarrollo”, dijo Char.

“Un Estado fuerte y confiable se construye sobre una premisa simple: el respeto absoluto por la Constitución, votemos sin miedo, votemos a consciencia, votemos en libertad”, señaló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Por su parte, el abogado Mauricio Gaona afirmó que la democracia no depende de un gobierno sino del “respeto irrestricto de sus normas, sus principios y valores”. “La lección de la historia es implacable: las democracias sobreviven cuando los gobiernos son de leyes, no de hombres”, aseguró Gaona.

“El respeto a nuestras instituciones empiezan por quienes las representan, esa es la base de nuestra tradición institucional y democrática, de nuestra vida en común y de nuestro futuro. Cuidarla no es una opción es una responsabilidad de todos”, dijo la presidenta de ProAntioquia, Juliana Velásquez.

El 21 de junio el país vivirá la segunda vuelta presidencial. Foto: Semana

El pronunciamiento surge luego de los mensajes que ha enviado el presidente Gustavo Petro sobre supuestos fraudes electorales y las dudas que ha sembrado sobre el papel de instituciones como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Aquí entrego las 5.300 mesas atípicas en donde hay muchos más sufragantes que los posibles físicamente. El escrutinio sobre estas mesas debe hacerse no solo contando de nuevo los votos, sino comparando los listados de votantes con el E-11 y con el censo electoral oficial entregado hace dos meses”, afirmó el mandatario en uno de sus mensajes en la jornada electoral, que fue desmentido por la Registraduría.

“No es cierto que el censo electoral de las elecciones presidenciales 2026 se cerró dos meses antes de los comicios. En esa fecha, es decir, el 31 de marzo de 2026, concluyó la inscripción de ciudadanos para votar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 1475 de 2011 y en el calendario electoral fijado por la Registraduría Nacional, mediante la Resolución 2580 del 5 de marzo de 2025″, le contestaron la mandatario desde la entidad.