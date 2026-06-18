La Secretaría Distrital de Salud declaró la alerta amarilla en la red hospitalaria pública y privada de Bogotá para garantizar la atención de emergencias durante la segunda vuelta presidencial.

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La Secretaría Distrital de Salud anunció la declaratoria de alerta amarilla en toda la red hospitalaria pública y privada de Bogotá con motivo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Esta medida que busca garantizar la capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad durante la jornada democrática.

La alerta estará vigente de manera ininterrumpida desde las 6:00 p. m. del viernes 19 de junio hasta las 6:00 p. m. del lunes 22 de junio.

Durante ese periodo, las instituciones prestadoras de salud deberán reforzar sus equipos de trabajo.

Esto con el fin de asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos y mantener activos los protocolos de atención de urgencias y emergencias.

Según explicó José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres de la Secretaría de Salud, la medida también contempla acciones para agilizar la atención en los servicios de urgencias.

De esta forma se optimizarán los tiempos de respuesta de las ambulancias y fortalecer la coordinación permanente con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).

Como parte del plan de contingencia, el distrito contará con presencia institucional en el Comité Operativo de Emergencias y mantendrá acompañamiento directivo en el Crue.

Con esto se podrá monitorear el desarrollo de la jornada electoral y responder ante cualquier incidente que pueda afectar la salud pública.

Además, se dispondrá de ambulancias en puntos estratégicos de alta afluencia de personas, entre ellos la Plaza de Bolívar, Corferias y Unicentro.

El Distrito desplegará ambulancias en puntos estratégicos de Bogotá, como la Plaza de Bolívar, Corferias y Unicentro, para atender cualquier emergencia durante la segunda vuelta presidencial. Foto: Cortesía de la Secretaría de Movilidad de Cali.

El esquema también incluye ambulancias adicionales de apoyo de la Cruz Roja y un equipo especializado en gestión del riesgo disponible las 24 horas.

Las autoridades distritales indicaron que la medida busca garantizar la continuidad de los servicios de salud y la atención oportuna de cualquier emergencia que pueda presentarse durante el proceso electoral.

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Asimismo, recordaron que los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea 137 para reportar urgencias o solicitar orientación en salud.

La Secretaría Distrital de Salud señaló que toda la red hospitalaria de la capital permanecerá en coordinación permanente durante el fin de semana electoral para asegurar una respuesta rápida y eficiente ante cualquier situación que lo requiera.